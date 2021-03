Soll Europa Astrazeneca-Vakzin, das in der EU produziert wird, weiterhin exportieren oder für sich behalten? Die Länder sind uneins. Während von der Leyen ein Ausfuhrverbot als Druckmittel gegen den Impfstoffhersteller einsetzen möchte, sind Irland und die Niederlande klar dagegen.

Ein mögliches Exportverbot für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca sorgt vor dem EU-Gipfel für Streit. Während sich Irland und die Niederlande am Montag für einen Kompromiss aussprachen, stellte sich Frankreich an die Seite von Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin hatte mit einem Ausfuhrverbot für in der EU produziertes Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers gedroht, sollte der Pharmakonzern nicht zuerst seine vertraglichen Lieferpflichten gegenüber der EU erfüllen.

Er sei strikt gegen einen Exportstopp, sagte der irische Regierungschef Micheal Martin dem staatlichen Sender RTE. "Es ist absolut wichtig, dass wir die Lieferketten offen halten." Alles andere wäre ein Rückschritt. Ein niederländischer Regierungsvertreter sprach sich für einen Kompromiss zwischen Großbritannien, der EU-Kommission und Astrazeneca aus. Ein Ausfuhrverbot wäre ein "Lose-Lose-Szenario". In den Niederlanden will Astrazeneca demnächst auch produzieren. Anfang März hatte Rom eine Lieferung mit 250.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca an Australien gestoppt, die in Italien produziert worden waren.

Frankreichs Europastaatsekretär Clément Beaune erklärte vor dem EU-Gipfel: "Das muss die Strategie eines Europas sein, das sich schneller bewegt und seine Interessen verteidigt: mehr produzieren, Verträge durchsetzen, Exporte kontrollieren." EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte am Wochenende ihre Drohung an Astrazeneca mit einem Exportverbot wiederholt und dem Unternehmen vorgeworfen, im ersten Quartal nur 30 Prozent der vereinbarten Menge an die EU geliefert zu haben.