Die Sanktionen der EU gegen Belarus treffen ranghohe Unterstützer von Machthaber Lukaschenko. Sie sollen nicht nur für Wahlfälschungen verantwortlich sein, sondern auch für die Niederschlagung der oppositionellen Demonstrationen.

Die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf Strafmaßnahmen gegen ranghohe Unterstützer des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verständigt. Den Betroffenen werde vorgeworfen, für Wahlfälschungen und die gewaltsame Niederschlagung von friedlichen Protesten verantwortlich zu sein, erklärte der Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen der Minister in Berlin.

Derweil versuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel vergeblich, mit Lukaschenko zu telefonieren. "Er hat das abgelehnt von seiner Seite", sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Sie begründete ihren Versuch damit, dass sie es für wichtig halte, mit allen Seiten des Konflikts zu reden. "Ich kann ja nicht nur mit dem russischen Präsidenten über Belarus sprechen", sagte sie. Merkel sprach sich auch dafür aus, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine Vermittlerrolle einnimmt. Zu den 57 Mitgliedern der OSZE aus Europa, Nordamerika und Asien zählt auch Belarus selbst.

Die Kanzlerin sagte auch, dass sie die Ereignisse in Belarus an die Wendezeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern 1989/90 erinnere. Allerdings gebe es auch Unterschiede. "Heute sind die Umstände in Weißrussland nicht so günstig wie sie es 1989/90 im gesamten damaligen Ostblock waren. Und trotzdem wünsche ich, dass die Menschen einen Fortschritt erreichen können", sagte Merkel. "Also ich kann mich gut reinversetzen, weiß aber auch, wie sehr Erfolg und Nicht-Erfolg solcher Bewegungen davon abhängen, wie die gesamtgeopolitische Lage ist."

Machthaber droht Litauen und Polen

Lukaschenko hatte bereits nach den Sanktionen des EU-Landes Litauen mit Gegenmaßnahmen gedroht. Belarus habe in der Vergangenheit Strafmaßnahmen überlebt und werde sie auch künftig aushalten, sagte er Staatsmedien zufolge. "Die Welt ist nicht ohne gute Menschen. Deshalb braucht uns niemand Angst machen." Hingegen lobte er Russlands Präsidenten Wladimir Putin als "Freund". Putin hatte Belarus zuvor Hilfe in der Krise zugesichert - einschließlich Truppen seines Innenministeriums, um im Ernstfall die Proteste gegen Lukaschenko zu unterdrücken.

Litauen hatte zuvor wie die beiden anderen baltischen EU-Staaten einseitig Sanktionen gegen Belarus verhängt. Dabei geht es vor allem um Reisebeschränkungen gegen Funktionäre, die für die Fälschung der Präsidentenwahl am 9. August und für die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten verantwortlich gemacht werden. Seit dem Wahltag gibt es Massenproteste und Streiks gegen den seit 26 Jahren regierenden Lukaschenko.

Konkret wies Lukaschenko die Regierung an, einen Plan auszuarbeiten, um den Warenverkehr künftig nicht mehr über das baltische EU-Nachbarland Litauen abzuwickeln. Das werde den Haushalt des Landes hart treffen, meinte er. "Wir werden denen zeigen, was Sanktionen sind." Belarus werde die Ostsee-Häfen in Litauen nicht mehr nutzen, um etwa Erdöl- und Kaliprodukte zu verschiffen. Von den Gebühren sollten künftig andere profitieren. Litauen und Polen hätten sich "voll gefressen" und nun vergessen, wie wichtig Belarus für sie sei, so Lukaschenko.