Esken will SPD-Chefin bleiben

Kein Ministeramt Esken will SPD-Chefin bleiben

SPD-Chefin Esken hat sich einem Bericht zufolge entschieden: gegen ein Ministeramt, für den Vorsitz der Sozialdemokraten. Die endgültige Entscheidung soll am Montag verkündet werden.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken will ihren Posten behalten. Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge "tendiert" Esken "mittlerweile klar" dazu, auf dem Parteitag Mitte Dezember erneut als Parteichefin anzutreten.

Ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hatte Ende Oktober erklärt, er wolle sich nicht für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Esken und Walter-Borjans sind seit 2019 Parteivorsitzende. "Jetzt sollen mal Jüngere ran", sagte der 69-Jährige zur Begründung für seinen Amtsverzicht. Mittlerweile gilt als wahrscheinlich, dass der aktuelle SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sein Nachfolger wird.

Esken war durch die Ankündigung von Walter-Borjans unter Druck geraten, sich ebenfalls zu erklären. Am Dienstagabend hatte sie in einer Schaltkonferenz des SPD-Vorstandes gesagt, sie wolle sich bis Montag entscheiden, ob sie erneut kandidiert. Dann will der Parteivorstand einen Personalvorschlag vorlegen, wer die Partei künftig führen soll.

Für den Fall, dass Esken ein Ministeramt angestrebt hätte, war Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Gespräch für den Parteivorsitz. Die SPD will weiterhin vermeiden, dass ihre Vorsitzenden zugleich in der Bundesregierung sitzen.