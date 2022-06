"Ich denke, es ist wichtig, dass wir in dieser Frage vorankommen", sagte Marin.

Der türkische Präsident Erdogan bleibt unnachgiebig, wenn es um die anstehenden NATO-Verhandlungen mit Finnland und Schweden geht. Da Ankara die Aufnahme in das Bündnis verwehrt, sorgt sich die finnische Ministerpräsidentin Marin um den Fortschritt der Gespräche.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin befürchtet ein Verzögern der NATO-Beitrittsverhandlungen Finnlands und Schwedens, wenn bis zum Gipfeltreffen der Allianz Ende Juni in Madrid keine Einigung mit der Türkei erzielt wird. "Ich denke, es ist wichtig, dass wir in dieser Frage vorankommen", sagte Marin bei einem Besuch in Schweden vor Journalisten. "Wenn wir diese Probleme vor Madrid nicht lösen, riskieren wir, dass die Situation einfriert."

Finnland und Schweden haben ihre jahrzehntelange militärische Neutralität aufgegeben und wenige Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Mai einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Einen Beitritt neuer Mitgliedstaaten müssen alle 30 NATO-Mitglieder einstimmig billigen. Die Türkei blockiert die Aufnahme der beiden nordischen Staaten jedoch.

Ankara beschuldigt Schweden und Finnland, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die von der Türkei und den westlichen Verbündeten als "Terrororganisation" eingestuft wird, Unterschlupf zu gewähren. Marin sagte dazu, Finnland nehme die Sorgen der Türkei ernst, wolle die Probleme ansprechen und mögliche Missverständnisse aus dem Weg räumen. Aber auch Ankara müsse sich um eine Lösung bemühen.

NATO arbeitet "hart und aktiv" an Problem mit Türkei

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sicherte Schweden am Montag Unterstützung und Beistand des Bündnisses zu. "Aus sicherheitspolitischer Sicht steht Schweden heute besser da als vor seinem Beitrittsersuchen", sagte Stoltenberg bei einem Besuch in Schweden. Die NATO-Verbündeten, insbesondere Großbritannien und die USA, haben dem Beitrittskandidaten bereits Sicherheitsgarantien ausgestellt.

Sollte das skandinavische Land angegriffen werden, sei es "undenkbar, dass die NATO-Verbündeten nicht reagieren würden", sagte Stoltenberg weiter. Das sei "jedem potenziellen Angreifer" klargemacht worden. Das Verteidigungsbündnis arbeite zudem "hart und aktiv" daran, die Bedenken der Türkei auszuräumen, damit Schweden sowie Finnland rasch der NATO beitreten können.