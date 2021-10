Gewerkschaft will Kontrollen an Grenze zu Polen

Offener Brief an Seehofer

Offener Brief an Seehofer Gewerkschaft will Kontrollen an Grenze zu Polen

Ein Gewerkschaftsführer der Polizei warnt laut Berichten vor einem "Kollaps" an der deutsch-polnischen Grenze. Er vergleicht die Situation mit der Krise 2015, als viele Geflüchtete unkontrolliert einreisten. Auch macht er sich Sorgen um die Gesundheit seiner Kollegen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko lässt Tausende Migranten die Grenze zu Polen passieren - von dort flüchten offenbar viele weiter nach Deutschland. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert nun der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heinz Teggert, an der deutsch-polnischen Grenze vorübergehend Kontrollen einzurichten. Der Brief soll der "Bild"-Zeitung vorliegen.

"Seit mehreren Monaten steigen die Zahlen der Aufgriffe nahezu explosionsartig an", zitiert das Blatt den Gewerkschaftsführer. Dabei vergleicht Teggert die Situation mit der Flüchtlingskrise 2015. Die Anzahl der illegalen "Einreisen und Schleusungen an der Grenze zu Polen" sei vergleichbar mit den Ziffern von 2013 an der österreichischen Grenze. Damals seien Migranten unkontrolliert nach Deutschland eingereist, 2015 sei schließlich die "Sicherheitsarchitektur" des Grenzschutzes kollabiert. Dies könne nur durch die "Einführung von temporären Grenzkontrollen nach Polen" verhindert werden.

Zudem macht sich Teggert Sorgen über die Gesundheit der Einsatzkräfte. "Auch sind unsere Kolleginnen und Kollegen einer erheblichen Gesundheitsgefährdung ausgesetzt, da die SARS-CoV-2-Infektionen, insbesondere in den Herkunftsländern der Migranten (Irak, Syrien, Jemen, Iran, Afghanistan, usw.), nach wie vor sehr hoch sind und nur sehr selten behördlich erfasst werden", schreibt er. Die Schleuser hielten zudem Hygienevorschriften nicht ein, um die Ansteckungsgefahr unter den Geflüchteten einzudämmen.

Die nationalkonservative Regierung in Warschau hat in der Grenzregion zu Belarus bereits den Ausnahmezustand verhängt; Journalisten und Vertreter von Hilfsorganisationen dürfen nicht hinein. Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.

Als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen sein Land hatte Lukaschenko Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte illegale Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus. Polen hat an der Grenze einen Stacheldrahtzaun errichtet, der zu einer dauerhaften Befestigung ausgebaut werden soll.