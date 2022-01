Am Freitag wollen Bund und Länder über die Omikron-Welle beraten. Die neue Berliner Gesundheitssenatorin Gote fordert im "ntv Frühstart" eine Verschärfung der Maskenpflicht und schlägt eine Booster-Pflicht für die Gastronomie vor. Außerdem müsse die allgemeine Impfpflicht kommen.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote hat eine Verschärfung der Regeln zum Tragen von Atemschutzmasken gefordert. Man sehe gerade, dass die Zahl der Omikron-Infizierten exponentiell wachse. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag sagte Gote in der ntv-Sendung "Frühstart": "Ganz wichtig ist, dass wir beim Tragen der Masken nochmal deutlich konsequenter werden. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal zu einer Vorschrift im ÖPNV und auch im Einzelhandel kommt, wirklich die besseren FFP2-Masken zu tragen", sagte Gote.

Zudem brachte Gote strengere Regeln für Besuche in Restaurants und ähnlichen Einrichtungen ins Spiel: "Dann müssen wir darüber reden, wie es generell in der Gastronomie weitergeht und ob wir eine Zulassung nur noch für Geboosterte erlauben oder mit Test. Das wird die Überlegung sein."

Mittlerweile müsse man wissen, dass man bei der Omikron-Variante nur noch mit Booster-Impfung vollständig geimpft sei, sagte die Grünen-Politikerin. Über einen generellen Lockdown denke der Berliner Senat gerade nicht nach, sagte Gote.

"Schulen bleiben offen"

Gefragt nach Schulen und ob diese in Berlin offenbleiben könnten, sagte Gote: "Es ist bundesweit wirklich der Wille, die Schulen und die Kitas offenzuhalten." In Berlin werde man mit Tests und einer "guten Beobachtung" dafür sorgen, dass die Schulen geöffnet bleiben könnten. Bei Kitas würde die Politik auch nachsteuern und ein "gutes Monitoring" machen. Weiter sagte Gote: "Da, wo Ausbrüche sind, da muss man natürlich Einzelne auch in Quarantäne schicken, aber nicht ganze Schulen schließen."

Gote sprach sich zudem für eine allgemeine Impfpflicht aus und sagte: "Wir müssen schauen, dass wir eine höhere Impfquote in der Gesamtbevölkerung erreichen. Ich glaube, das geht nur mit einer allgemeinen Impfpflicht."