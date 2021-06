Das Wahlprogramm der Grünen setzt auf sozialen Ausgleich. So sollen Hartz-IV-Sätze und Mindestlohn erhöht werden. Gleichzeitig fordern sie einen deutlich höheren Steuersatz von Gutverdienern. Der Union sehen sich die Grünen auch in Wirtschaftsfragen klar überlegen - und machen ihr eine Kampfansage.

Die Grünen ziehen mit der Forderung nach höheren Steuern für Gutverdienende in den Bundestagswahlkampf: So wollen sie den Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent auf 48 Prozent erhöhen. Ein Änderungsantrag, die Steuersätze für diese beiden Stufen auf 53 Prozent und damit deutlich höher anzusetzen, fand keine Mehrheit. Ebenso scheiterte der Vorstoß, die Schuldenbremse abzuschaffen.

Der Spitzensteuersatz müsse angemessen, aber nicht übertrieben erhöht werden, sagt Habeck. Der Sprung auf 53 Prozent wäre nach seinen Worten zu groß und vernachlässigte Probleme in Bezug auf Steuerflucht, Leistungsfähigkeit, Innovationen und Investitionen. "Wir diskutieren nicht populistisch und entscheiden nicht populistisch, sondern entlang dem, was richtig ist", sagt Habeck.

Gleichzeitig schließen die Grünen Steuerreformen aus, die in der Summe zu geringeren Einnahmen der öffentlichen Hand führen. Der Parteitag hält am Vorschlag der Parteispitze fest, dass alle Veränderungen im Steuerrecht "mindestens aufkommensneutral" sein müssten. Grünen-Haushälterin Anja Hajduk nannte es unehrlich, wenn durch die Streichung der Aufkommensneutralität allgemeine Steuersenkungen in Aussicht gestellt würden. Auch das Wahlprogramm sehe Steuerentlastungen vor, aber gezielt etwa für kleine und mittlere Einkommen.

"Müssen mehr Geld in die Hand nehmen"

Der Union machen die Grünen eine Kampfansage. "Wir stellen die Union auch in der Wirtschafts-, in der Finanz-, in der Haushaltspolitik", sagt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Der Union hält er ein "Desaster bei der digitalen Infrastruktur" und ein "Chaos bei den Wirtschaftshilfen" vor. "Wir brauchen ein Jahrzehnt der Investitionen, um das endlich zu ändern", sagt Kellner. "Wir müssen aber auch mehr Geld in die Hand nehmen." Jedes Jahr wollen die Grünen 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren. "Dafür müssen wir die Schuldenbremse nicht abschaffen. Aber wir müssen sie reformieren."

Außerdem beschloss die Partei, den Besitz von Waffen stärker beschränken. Bei einem digitalen Parteitag stimmte am Samstagabend eine Mehrheit der Delegierten für einen Vorschlag des Bundesvorstands, in dem es heißt: "Den privaten Waffenbesitz tödlicher Schusswaffen wollen wir weitestgehend beenden." Um Attentate zu erschweren, wolle man außerdem illegalen Waffenhandel, auch und gerade auf Online-Marktplätzen, verstärkt verfolgen.

Das Kapitel "In die Zukunft wirtschaften" wurde von den Delegierten mit großer Mehrheit beschlossen. Die Schlussabstimmung für das gesamte Programm zur Bundestagswahl soll am Sonntag erfolgen.