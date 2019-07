Ohne einen Nebenverdienst kommen viele ältere Menschen nicht mehr über die Runden. Die Altersrente liegt bei einem Großteil der Bevölkerung unter 1000 Euro, mehr als die Hälfte muss mit noch weniger auskommen.

Mehr als die Hälfte aller Rentner bezieht vom Staat weniger als 900 Euro monatlich. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Das betrifft laut Bundesregierung 51,4 Prozent aller Altersrentner im Jahr 2018 - mehr als 9,3 Millionen Menschen. 58,6 Prozent der Rentner bekamen weniger als 1000 Euro.

"Es lässt sich schlicht nicht leugnen, dass die gesetzliche Rente nicht mehr armutsfest ist", sagte Zimmermann dem RND. Viele kämen nur deshalb über die Runden, weil sie sich gezwungenermaßen zur Rente etwas hinzuverdienten, sagte sie weiter.

Allein aus der Höhe einer Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung lasse sich nicht auf Bedürftigkeit in der Grundsicherung im Alter schließen, betont indes die Bundesregierung in ihrem Schreiben. Mögliche zusätzliche Einkommensquellen und die Haushaltssituation jedes Einzelnen, etwa ob eine betriebliche Altervorsorge abgeschlossen wurde oder eine Person mit einem anderen Rentenbezieher verheiratet ist, seien nicht berücksichtigt worden. Die genannten Rentendaten beziehen sich auf die Rentenzahlbeträge, also auf den Betrag der Rente nach dem Abzug von Sozialbeiträgen und vor dem Abzug von Steuern.

Bis zu drei Millionen Menschen in Deutschland bekommen wegen niedriger Löhne nur eine Grundsicherung vom Staat. Die SPD will mit der Grundrente Abhilfe schaffen. Doch der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil stößt auf wenig Gegenlieb bei der Union, weil die SPD auf eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung besteht. Der Streit droht zu eskalieren. "Wenn die Grundrente nicht kommt, dann kann ich mir einen Verbleib in der Großen Koalition nicht vorstellen", sagte der SPD-Politiker dem Sender RTL.