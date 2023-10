Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz betrachtet die Entwicklung im Nahen Osten mit großer Sorge. "Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, in der wir sind", sagt Heusgen. Von einer "Lösung des grundlegenden Problems" sieht er die Beteiligten derzeit weit entfernt.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat vor dem Hintergrund der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza vor einer sich weiter dramatisch zuspitzenden Situation im Nahen Osten gewarnt. "Bisher geht die Rechnung der Hamas auf", sagte Heusgen im ZDF. Die radikale Palästinenserorganisation wolle einen Flächenbrand in der Region.

"Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, in der wir sind", so Heusgen weiter. Er könne sich nicht vorstellen, dass das israelische Militär für den Angriff auf das Krankenhaus mit 200 bis 300 Getöteten verantwortlich sei. "Darauf kommt es aber nicht an", fügte Heusgen an.

Entscheidend sei die Wahrnehmung in der arabischen Welt, die von einer Verantwortung Israels ausgehe. Das spiele der Hamas in die Karten. Sie wolle, dass der Konflikt auf andere Regionen übergreife und die Hisbollah aus dem Libanon eingreife.

Von einer "Lösung des grundlegenden Problems" seien die Beteiligten derzeit weit entfernt, sagte Heusgen mit Blick auf den Nahostkonflikt. Die Situation der Palästinenser sei in den vergangenen Jahren zunehmend "aus dem Blick geraten". Die arabische Welt werfe dem Westen Doppelstandards vor.

Am Dienstagabend wurden bei einer Explosion in einem Krankenhaus in Gaza viele Menschen getötet. Die im Gazastreifen herrschende Hamas spricht von mehr als 500 Toten und weist Israel die Schuld an dem Angriff vom Dienstagabend zu. Israel wiederum macht eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad im Gazastreifen für die Explosion verantwortlich.