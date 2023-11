Die EU fordert für humanitäre Zwecke eine sofortige Kampfpause in Gaza. Aus militärischen Gründen ist Israel bisher dagegen. Nun soll laut einem Bericht eine von den USA vermittelte Einigung zu einer mehrtägigen Feuerpause in Aussicht stehen. Dem Weißen Haus zufolge wird daran weiter hart gearbeitet.

Laut einem Bericht der "Washington Post" sollen Israel und die Hamas kurz vor einer möglichen Einigung auf eine Feuerpause stehen. In einem unter Vermittlung der USA verhandelten Abkommen erwägen die beiden Kriegsparteien demnach eine fünftägige Feuerpause, in der Dutzende von der islamistischen Terrororganisation im Gazastreifen festgehaltene israelische Geiseln freigelassen werden könnten. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit den Bestimmungen vertraute Personen.

Zwischenzeitliche Berichte über eine vorläufige Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas hat die US-Regierung dementiert. Als Reaktion auf den Beitrag schrieb die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, auf der Plattform X: "Wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran".

Die "Washington Post" hatte zuvor über eine unter Vermittlung der USA zustande gekommene Vereinbarung berichtet, welche eine fünftägige Feuerpause im Gegenzug für die Befreiung von Geiseln vorsehe. Die Zeitung hatte sich auf mit den Verhandlungen vertraute Kreise berufen - und über ein detailliertes, sechsseitiges Abkommen geschrieben. Das Weiße Haus reagierte jedoch rasch mit einem Dementi. Wenige Stunden zuvor hatte der Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden, Brett McGurk, eine mögliche "bedeutsame Pause" im Krieg zwischen Israel und der Hamas an die Freilassung der von den Islamisten verschleppten Geiseln geknüpft.

Intensive Verhandlungen in Doha

Der "Washington Post" zufolge könnte die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe. Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe, einschließlich Treibstoff, von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden.

Nach dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober mit 1200 Toten wurden rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Daraufhin begann Israel massive Luftangriffe und Ende Oktober eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben bislang mehr als 11.500 Menschen getötet. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die Versorgungslage ist nach UN-Angaben katastrophal. Israel steht international wegen seiner Kriegsführung unter Druck.