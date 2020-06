Aufgrund des massenhaften Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh gelten dort künftig wieder schärfere Beschränkungen. Das verkündet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies müssen sich die Menschen im Kreis Gütersloh wieder auf schärfere Beschränkungen einstellen. "Wir haben entschieden, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auf einer Pressekonferenz. Deshalb werde die Landesregierung "für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown verfügen".

Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher "größte Infektionsgeschehen" in NRW und in Deutschland, begründete Laschet den Schritt. Demnach verbieten die Behörden in dem Kreis unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, sagte Laschet.

Zudem kündigte Laschet an, dass drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt werden. Die Polizisten sollen die Quarantäne der mehr als 6000 Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren, sagte er. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

Jüngsten Erhebungen zufolge ist die Zahl der nachweislich Infizierten beim Fleischproduzenten Tönnies im Werk Rheda-Wiedenbrück auch zum Wochenbeginn weiter gestiegen. Es gebe 1553 positive Befunde von den Personen, die unmittelbar im Werk tätig sind, hatte der Krisenstab im Kreis Gütersloh am Montagabend mitgeteilt. Zuvor hatten die Behörden von 1331 bestätigen Corona-Fällen (Stand Sonntag) in der Tönnies-Belegschaft berichtet.