Erneut gelangen geheime Berichte des ehemaligen britischen Botschafters Darroch an die Öffentlichkeit. Demnach soll US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran aus persönlichen Gründen aufgekündigt haben, weil dieses zu sehr mit Amtsvorgänger Obama in Verbindung stand.

Zum wiederholten Mal sind geheime Einschätzungen des früheren britischen Botschafters Kim Darroch zu US-Präsident Donald Trump an die Öffentlichkeit gelangt. Wie die britische Zeitung "Mail on Sunday" berichtete, zog sich Trump nach Einschätzung des zurückgetretenen Botschafters im Mai 2018 aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück, weil dieses mit seinem Vorgänger Barack Obama in Verbindung gebracht wurde.

Die US-Regierung "setzt auf einen Akt des diplomatischen Vandalismus, anscheinend aus ideologischen und persönlichen Gründen - es war Obamas Deal", schrieb Darroch in einem diplomatischen Bericht im Mai 2018, der nun von der "Mail of Sunday" veröffentlicht wurde. Damals war der damalige britische Außenminister Boris Johnson nach Washington gereist, um Trump davon zu überzeugen, nicht aus dem Atomabkommen auszusteigen.

In seinem Bericht erklärte Darroch im Anschluss, in Trumps Team herrsche Uneinigkeit über die Entscheidung. Er kritisierte zudem, das Weiße Haus habe keine langfristige Strategie für die Zeit nach dem Ausstieg. Es gebe keine "Strategie für den 'Tag danach'", schrieb Darroch. Zudem scheine es keinen Plan zu geben, sich an die Partner und Verbündeten in Europa oder der Region zu wenden.

Polizei hat Verantwortlichen für Leak wohl identifiziert

US-Außenminister Mike Pompeo habe sich während der Gespräche mit Johnson von Trump "subtil distanziert", indem er durchgehend von der "Entscheidung des Präsidenten" gesprochen habe. Pompeo habe angedeutet, er habe erfolglos versucht, Trump umzustimmen.

Trump hatte im Mai 2018 das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Finanz- und Handelsbeschränkungen gegen Teheran verhängt. Ein Jahr später kündigte die iranische Regierung den schrittweisen Rückzug aus dem Abkommen an. Anfang Juli überschritt der Iran erstmals die zulässige Menge angereicherten Urans. Am Montag verstieß er zudem gegen die Begrenzung des Anreicherungsgrads.

Kim Darroch war am Mittwoch zurückgetreten, nachdem interne Vermerke veröffentlicht worden waren, in denen er US-Präsident Donald Trump als "inkompetent" und "unsicher" charakterisiert hatte. Der Vorfall hatte die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien belastet. Wie die "Sunday Times" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, wisse die britische Polizei mittlerweile, wer die vertraulichen Memos von Darroch durchgestochen habe. Ein Hackerangriff eines anderen Landes könne demnach ausgeschlossen werden.