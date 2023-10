Bei der Wahl im Freistaat gibt es einen klaren Gewinner. Die CSU bleibt stärkste Kraft. Stimmenzuwächse verzeichnen jedoch vor allem AfD und Freien Wähler. Wie sehen die neuen Mehrheitsverhältnisse aus? Die wichtigsten Daten im Überblick.

Bei der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU mit großem Abstand stärkste Kraft, schneidet allerdings insgesamt mit einem historisch schwachen Ergebnis ab. In den Hochrechnungen vom späten Wahlabend lagen die Christsozialen mit 36,4 Prozent deutlich vor Grünen, AfD und Freien Wählern. Die CSU, die im Freistaat seit 65 Jahren den Regierungschef stellen, fiel damit allerdings noch hinter ihr desaströses Ergebnis von 2018 zurück. Vor fünf Jahren hatte die CSU 37,2 Prozent erreicht.

Die Freien Wähler verbessern sich laut Hochrechnung auf 15,3 Prozent. Die Grünen verlieren im Vergleich zum Wahlergebnis 2018 auf 14,6 Prozent. Die AfD gewinnt dagegen stark auf 16 Prozent. Die SPD erreicht nur magere 8 Prozent. Für die Sozialdemokraten wäre es das schlechteste Ergebnis bei einer Bayern-Wahl überhaupt. Die FDP wird mit 2,9 Prozent den Wiedereinzug in den Münchner Landtag voraussichtlich klar verpassen. Größere Verschiebungen wird es wohl nicht geben: CSU und Freie Wähler können ihr Regierungsbündnis auf Basis dieser Zahlen wie angestrebt fortsetzen.

CSU-Chef Markus Söder sieht sich nach der bayerischen Landtagswahl persönlich bestätigt. "Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, aber um einen klaren Regierungsauftrag", kommentierte Söder die erste Prognose, derzufolge die CSU bei 37 Prozent liegt - weit vor allen anderen Parteien, aber nach historischen Maßstäben eines der schlechtesten CSU-Ergebnisse seit 1949.

"Dieser klare Regierungsauftrag ist an die CSU", sagte Söder. "Und ich darf das sagen: Wie ich gesehen habe, dass über 60 Prozent der Meinung sind in Bayern, dass auch dieser Ministerpräsident gute Arbeit macht, sind auch ein klarer Auftrag an die CSU und mich persönlich, eine starke und stabile Regierung für und in Bayern zu bilden."