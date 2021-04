MPK abgesagt - Bund will Notbremse per Gesetz

Eigentlich wollten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie entscheiden. Seit Tagen ist unklar, ob das Treffen stattfindet, denn eine einheitliche Linie fehlt. Medienberichten zufolge wird es nicht stattfinden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten von Reuters und ARD aus Regierungskreisen wird es kommende Woche keine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geben. "Die Bundesregierung beabsichtigt schon nächste Woche im engen Einvernehmen mit den Ländern und dem Bundestag einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, der eine direkt verbindliche und umfassende Notbremse für Kreise ab einer Inzidenz von 100 vorsieht", heißt es. Unterhalb einer Inzidenz von 100 sollten die bestehenden Beschlüsse der MPK fortgelten und die Länder damit ihre Zuständigkeit behalten.

Auch nach Angaben der niedersächsichen Landesregierung fällt die MPK aus. Bis vor kurzem habe der Termin der noch im Kalender von Regierungschef Stephan Weil gestanden - "dort steht er jetzt nicht mehr", sagte eine Regierungssprecherin in Hannover. "Es ist aber noch nicht geklärt, ob in der kommenden Woche dann eine MPK stattfindet, also ob der Termin verschoben wird, oder ob es in der kommenden Woche gar keine gibt." Für Weil sei nicht ausschlaggebend, wann die Bund-Länder-Gespräche stattfinden, sondern dass sie gut vorbereitet sein müssen. "Da wurde es jetzt schon langsam knapp", sagte die Sprecherin.

Der Vorsitzende der MPK, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, ging zuvor schon davon aus, dass es am Montag keine regulären Beratungen zwischen Bund und Ländern geben werde. Im ZDF sprach Müller von "bestenfalls eine kurze Rücksprache" zwischen Ministerpräsidenten und Kanzleramt. "Es ist nicht hinreichend klar, was die Überlegungen aus dem Bundeskanzleramt zum kurzen harten Lockdown wirklich bedeuten sollen", sagte Müller.

Derweil hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn erneut für einen harten Lockdown ausgesprochen und dabei ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern gefordert. Die aktuelle dritte Welle müsse unbedingt gebrochen werden, der Inzidenzwert der Neuinfektionen müsse auf unter 100 gedrückt werden, sagte Spahn in Berlin. "Das kann eine Brücke bauen in eine Phase, um dann abgestützt mehr zu öffnen." Spahn sprach sich zugleich für rasche Bund-Länder-Beratungen aus. Eine kurze Rücksprache reicht auf jeden Fall nicht aus, sagte Spahn mit Blick auf eine entsprechende Äußerung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Er könne sich über manche Meinungsäußerung "nur wundern", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Zuvor drängten die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD auf eine stärkere Mitsprache des Bundestages bei der Pandemie-Bekämpfung. Das Parlament müsse vor der nächsten Bund-Länder-Runde über den Stand der Pandemie und die nötigen Schlussfolgerungen beraten, forderten CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, sein SPD-Kollege Rolf Mützenich sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an Kanzlerin Merkel und den MPK-Vorsitzenden Michael Müller. "Geeigneter Rahmen könnte eine Regierungserklärung sein oder eine vereinbarte Debatte", heißt es.