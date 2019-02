Erst prescht Labour vor und stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Dann kontert Premierministerin May und erwägt nun wohl einen späteren Termin des EU-Austritts Großbritannien. Die heiße Phase in der Brexit-Debatte ist eingeläutet.

In die festgefahrene Brexit-Debatte in London kommt Bewegung: Während sich die oppositionelle Labour-Partei hinter ein zweites Referendum über einen EU-Austritt stellt, will Premierministerin Theresa May offenbar den Brexit-Termin verschieben. Damit solle ein ungeordneter Austritt aus der EU am 29. März verhindert werden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Eine Debatte darüber im Kabinett solle am Dienstag stattfinden. May werde das Ergebnis anschließend an das Parlament übermitteln. Die Zeitung "The Sun" berichtete ihrerseits, May werde vorschlagen, einen Austritt ohne ein Abkommen formell ausschließen. Dies könnte zu einer Verschiebung der Frist um mehrere Monate führen.

Bewegung im Unterhaus

May will ihren Brexit-Plan spätestens bis zum 12. März und damit nur gut zwei Wochen vor dem geplanten Austritt am 29. März erneut zur Abstimmung stellen. Sie will eine Änderung des Brexit-Vertrags, um die vom Unterhaus abgelehnte Auffanglösung zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland aus der Welt zu schaffen. Die EU lehnt eine Vertragsänderung ab, hat aber Klarstellungen zum sogenannten Backstop in Aussicht gestellt.

Das Unterhaus kommt am Mittwoch zusammen, um über das weitere Vorgehen abzustimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsanträge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum oder eine Verschiebung des Brexit gefordert wird. (

Hinter die Forderung eines zweiten Referendums stellte sich neuerdings die oppositionelle Labour-Partei. Parteichef Jeremy Corbyn werde die Abgeordneten noch am Montag über diesen Schritt informieren, erklärte sein Büro. Labour werde auch den Antrag der Abgeordneten Yvette Cooper unterstützen, der das Parlament bevollmächtigt, May zu einem Aufschub des Brexit zu zwingen, hieß es in der Erklärung Corbyns weiter