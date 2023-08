In der Debatte um eine Lieferung der deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine sprechen sich die Deutschen mehrheitlich dagegen aus. Auch weiteren Waffenlieferungen stehen etwa die Hälfte der im Auftrag von RTL und ntv befragten Bürger skeptisch gegenüber.

Die Mehrheit der Deutschen lehnt eine Lieferung von deutschen Marschflugkörpern an die Ukraine ab. Nur 28 Prozent der Bürger sind in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv der Meinung, dass Deutschland den Bitten aus Kiew nachgeben sollte. Eine große Mehrheit von 66 Prozent hingegen lehnt die Forderung, ähnlich wie bereits bei einer Umfrage im Juni, ab.

Einige NATO-Staaten wollen der Ukraine zur Unterstützung im Krieg gegen Russland Raketen mit einer hohen Reichweite von mehreren hundert Kilometern, sogenannte Marschflugkörper, liefern. Diese verfügen anders als ballistische Raketen über einen permanenten Antrieb und die Fähigkeit zur Steuerung ihrer Flugbahn. Kiew drängt bereits seit Monaten auf eine Lieferung auch aus Deutschland und auch Politiker der Grünen, FDP und Union fordern die Abgabe der Luft-Boden-Waffen vom Typ Taurus. Zuletzt sprach sich mit Andreas Schwarz auch der erste SPD-Politiker für eine Lieferung der deutschen Marschflugkörper aus. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Verteidigungsminister Boris Pistorius verweigern sich dem bislang.

Wenig Hoffnung auf schnellen Frieden

In der Frage, ob die Ukraine mit den beschlossenen Waffenlieferungen größere Teile der von Russland besetzten Gebiete befreien kann, sind die Befragten uneinig. 45 Prozent der Bürger antworteten mit Ja, während 48 Prozent nicht daran glauben. Zweifel äußerten vor allem Ostdeutsche sowie Anhänger der AfD. Am ehesten erhoffen sich Wähler der Grünen Erfolge an der Front durch die zusätzlichen Waffenlieferungen.

Wie bereits im Juni glauben bei der am 4. und 7. August erhobenen Umfrage nur sieben Prozent, dass der Krieg in der Ukraine noch in diesem Jahr beendet wird. Eine große Mehrheit von 91 Prozent glaubt dagegen, dass der Krieg sich auch noch im nächsten Jahr fortsetzen wird.

Die Daten zum RTL/ntv-Trendbarometer wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 4. und 7. August erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3 Prozentpunkte.

