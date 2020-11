Will nichts vom Entzug der Stimmrechte von Polen und Ungarn wissen: Merkel am Donnerstag in Berlin.

Das Corona-Hilfspaket der EU liegt nach dem Veto Polens und Ungarns auf Eis. Auch nach einer Videoschalte aller 27 Staats- und Regierungschefs kann die Kanzlerin keinen Durchbruch verkünden. Zu Gedankenspielen, die beiden Blockierer auszubremsen, will sich Merkel nicht äußern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht wenig Spielraum für ein Einlenken Ungarns und Polens im Streit über die Verknüpfung von Rechtsstaatsprinzipien mit der Auszahlung von EU-Mitteln. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft werde weiter mit Ungarn und Polen sprechen, sagte Merkel am Abend in Berlin nach einer Schalte der 27 EU-Staats- und Regierungschefs. "Ich habe allerdings auch deutlich gemacht, dass wir glauben, mit dem Kompromiss mit dem Europäischen Parlament einen sehr guten und ausgewogenen Kompromiss gefunden zu haben." Merkel sagte, das Thema sei in der Schalte nur kurz behandelt worden. Dabei habe sie als Vertreterin der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft die Lage vorgetragen. Danach hätten die Regierungschefs von Polen und Ungarn ihren Standpunkt deutlich gemacht. Beide Länder hätten nochmals bekräftigt, dass sie der Rechtsstaatklausel nicht zustimmen könnten. Der slowenische Ministerpräsident habe anschließend appelliert, dass man einen Kompromiss finden solle.

Aus Teilnehmerkreisen hatte es zuvor geheißen, dass die Gespräche auf Experten-Ebene weiter gehen sollen. Merkel wollte sich auf Nachfragen nicht zu möglichen Lösungswegen äußern. "Wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten." Deutschland werde alle möglichen Optionen ausloten. "Da stehen wir noch ganz am Anfang", sagte die Kanzlerin. Auf die Frage, ob es für sie eine Option sei, Polen und Ungarn mit einem Entzug der Stimmrechte zu drohen, sagte Merkel: "Für mich ist das Wort Drohung in diesem Zusammenhang sowieso kein Wort. Wir haben die Pflicht, zu versuchen, einen Weg zu finden."

Polen und Ungarn hatten am Montag aus Protest gegen eine neue Regel zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen einen entscheidenden Haushaltsbeschluss blockiert. Damit drohen Verzögerungen bei dem 1,8 Billionen Euro starken Paket, das auch Corona-Hilfen im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro umfasst. Für fast alle Mitgliedsstaaten gehe es um ein Gesamtpaket aus mittelfristigem Finanzrahmen, Wiederaufbaufonds und Rechtsstaatsklausel. Im EU-Parlament werde es in der nächsten Woche daher keine Abstimmung geben. Auch der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa stellte sich an die Seite Polens und Ungarns und warnte davor, dass die Prüfung der Rechtsstaatlichkeit eine Möglichkeit zu politischem Missbrauch öffne.

Vertrag ohne Ungarn und Polen?

Um das Veto der beiden Staaten zu umgehen, wird in der EU darüber diskutiert, ob 25 EU-Staaten auch einen intergouvernementalen Vertrag über den Corona-Wiederaufbaufonds abschließen könnten. Vorbild wäre der Euro-Rettungsfonds ESM, der zunächst auch als zwischenstaatliche und nicht als EU-Gemeinschaftsinstitution gegründet worden war. Diskutiert wird nach Angaben eines Vertreters der EU-Kommission auch, ob man Polen und Ungarn anbietet, das Verfahren bei der Prüfung der Rechtsstaatlichkeit genauer festzulegen. Dies könnte Bedenken wegen eines politischen Missbrauchs der Konditionalität entkräften.

Ziel in nächster Zeit sei es, "dass die Lage nicht vollkommen eskaliert", sagte ein EU-Diplomat. Es gehe darum, Wege zu finden, um sachlich über die Kritik aus Budapest und Warschau zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Gleichzeitig müsse Ungarn und Polen aber auch verdeutlicht werden, "dass sie alleine stehen".