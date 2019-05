Seit der Europawahlschlappe und ihren Aussagen zur "Meinungsmache" im Netz steht CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer von allen Seiten unter Beschuss. Geht die Kanzlerin zu ihrer möglichen Nachfolgerin auf Distanz? Nach Tagen bricht Merkel ihr Schweigen. Auch Thüringens CDU-Chef äußert sich bei n-tv zu der Debatte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich demonstrativ hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Medienberichte, wonach sie von Kramp-Karrenbauer als mögliche Nachfolgerin Abstand nehme, seien "Unsinn", sagte Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Kramp-Karrenbauer steht öffentlich unter Druck, seit sie aus Verärgerung über einen CDU-kritischen Wahlaufruf von Youtubern die "Meinungsmache" im Internet scharf kritisierte und "Regeln" für den digitalen Bereich andeutete. Merkel betonte nun: "Jeder, den ich kenne in der CDU - oder jede - setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein." Das Grundgesetz sei gerade 70 Jahre alt geworden, "deshalb gibt es da auch keinen Zweifel".

Ähnlich klang Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring: "Wir von der CDU werden an der Meinungsfreiheit nicht rütteln. Dafür haben wir eine Verfassung, die garantiert uns diese Freiheit", sagte Mohring bei n-tv. Dies gelte, egal wo man seine Meinung kundtue - ob in der offenen realen Welt oder im Internet. "Dafür leben wir in Freiheit und Demokratie und nicht in einer Diktatur, wo irgendjemand bestimmt, was wir sagen dürfen." Zugleich kritisierte Mohring, dass es in der CDU ein "relativ großes Kommunikationsdesaster" gegeben habe.

CDU-Klausur an Merkel vorbeigeplant?

Abseits der öffentlichen Empörung über Kramp-Karrenbauers Andeutungen zur Meinungsfreiheit im Netz kursierten im politischen Berlin zuletzt auch Spekulationen über angebliche parteiinterne Zweifel an den Aussichten der CDU-Chefin als mögliche Kanzlerkandidatin der Union. Merkel selbst soll sich von ihrem einstigen politischen Schützling distanziert haben, hieß es in einem Bericht der Agentur Bloomberg.

Dazu sagte Mohring bei n-tv: "Da ist mir zu viel Spekulation dabei." Er habe den Eindruck, dass Merkel und Kramp-Karrenbauer als einzige beides erfüllen könnten: sowohl die Zusage von Merkel, bis 2021 Kanzlerin zu bleiben, als auch die Trennung vom Parteivorsitz mit Kramp-Karrenbauer auf den Weg zu bringen. "Das ist eh ein Experiment für die CDU. Es gab noch nie Doppelspitzen bei uns. Wenn es überhaupt funktioniert, dann funktioniert es wegen diesen beiden Frauen, die auch miteinander können."

Im Präsidium sehe er, wie die Kanzlerin und die CDU-Chefin "gut" miteinander arbeiteten. Kramp-Karrenbauer leite die Sitzung und die Kanzlerin spreche über das, was aus Sicht der Bundesregierung notwendig sei. "Und das funktioniert gut." Hinterher werde mehr darüber spekuliert, was dann gewesen sein soll.