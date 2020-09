Hilfen in der Corona-Krise

Hilfen in der Corona-Krise Merkel verteidigt Schulden als "das Richtige"

Es ist ein Haushalt in Pandemie-Zeiten: Die Bundesregierung nimmt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise eine hohe Neuverschuldung in Kauf. Kanzlerin Merkel verteidigt das Vorgehen im Bundestag. AfD-Fraktionschefin Weidel übt scharfe Kritik.

Angesichts der hohen Neuverschuldung infolge der Corona-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine rasche Rückkehr zu den Vorgaben der Schuldenbremse gefordert. "Wir müssen so schnell wie möglich wieder zu einer normalen und verfassungsgerechten Haushaltsführung zurückkehren", sagte Merkel in der Generaldebatte des Bundestags. In der gegenwärtigen Lage sei die hohe Schuldenaufnahme aber "das Richtige", sagte sie.

Es gehe darum, in der Krise in ein "innovatives Deutschland" zu investieren und den "gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land zu stärken", sagte die Kanzlerin. Der Bundeshaushalt stehe derzeit ganz im Zeichen der Bewältigung der Pandemie. "Wir konnten in einer außergewöhnlichen Situation schnell und kraftvoll reagieren, gerade weil wir in den vergangenen sechs Jahren Haushalte ohne Neuverschuldung hatten", sagte sie weiter. Und trotz allem habe Deutschland noch die niedrigste Schuldenquote der sieben führenden Industrieländer.

Der Etatentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für 2021 sieht 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vor. Für das laufende Jahr hatte sich Scholz mit zwei Nachtragshaushalten bereits die Möglichkeit gesichert, 218,5 Milliarden Euro an frischen Krediten aufzunehmen. Dafür wurde die in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse ausgesetzt, welche der staatlichen Neuverschuldung Grenzen setzt.

"Wir stehen vor einer schwierigen Phase", sagte Merkel nun im Bundestag mit Blick auf den Herbst. Die Neuinfektionen stiegen bereits deutlich an. Deswegen seien die jüngsten Beschlüsse mit den Ländern richtig, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerate. Die Corona-Warn-App wertete die CDU-Politikerin in diesem Zusammenhang als Erfolg. Sie verwies auf aktuell 18 Millionen Downloads. Das sei einzigartig in Europa, obwohl es natürlich noch "Kinderkrankheiten" gebe.

Weidel: "Hören Sie auf, Panik zu schüren"

Vor Merkels Rede warf die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Alice Weidel, der Bundesregierung Versagen auf der ganzen Linie vor. "Mit den Fehlern dieser Regierung könnte man inzwischen eine ganze Bibliothek füllen", sagte Weidel bei der Generaldebatte. "Ihre überzogenen Maßnahmen machen aus der Corona-Krise die schwerste Rezession in der Geschichte Deutschlands." Sie verlangte: "Hören Sie auf, Panik zu schüren."

Weidel kritisierte unter anderem die Migrationspolitik und sprach von einer Regierung, "die in ihrer hypermoralischen Selbstgerechtigkeit blind die Fehler von 2015 wiederholt". Sie verwies unter anderem auf Straftaten durch Zuwanderer. Zudem sei Deutschland längst kein reiches Land mehr, Kinder und Ältere seien von Armut bedroht. Die Energiewende sei eine Lachnummer und nicht umsetzbar. Ein "Krieg gegen die Autoindustrie" führe zum Verlust gut bezahlter Arbeitsplätze.