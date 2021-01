Bundeskanzlerin Merkel hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Die Infektionen gehen zurück. Die schlechte: Mit dem mutierten Coronavirus droht eine neue Gefahr. Noch sei Zeit, dessen Ausbreitung zu verlangsamen, um sich in den Frühling zu retten.

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Räume der Bundespressekonferenz kommt, dann ist Sommer oder Krise - denn alltäglich ist es nicht, dass sie vor der großen blauen Wand des Vereins der Hauptstadtjournalisten sitzt und Fragen beantwortet. Drei Mal passierte es im letzten Jahr, dem ersten Jahr der Pandemie.

Sommer ist nicht, also geht es um die Krise. Sie sei gekommen, um ihre Analyse und Bewertung der Lage zu erläutern. Deutschland befinde sich aktuell in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie, "weil wir ein gespaltenes Bild haben".

Einerseits gingen die Infektionen zurück, und auch auf den Intensivstationen lägen weniger Menschen. Das sei eine gute Nachricht, denn es sei ja immer darum gegangen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. "Das zeigt, dass die harten Einschnitte, die die Menschen in Deutschland seit Wochen auf sich nehmen müssen, sich auszuzahlen beginnen. Und es zeigt im Grunde, dass die Mühe sich lohnt." Merkel betont zugleich: "Wir wissen, dass dieses Virus eine Zumutung für uns alle ist."

Dann folgt das Aber

Andererseits seien die Todeszahlen noch immer erschreckend hoch. Allein heute habe das Robert-Koch-Institut mehr als 1000 Todesfälle gemeldet. "Das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind, das sind Schicksale, das sind Familien, die um sie trauern."

Und es drohe eine neue Gefahr - die mutierte Variante des Coronavirus. Bisherige Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass dieses Virus eine Hauptursache für den starken Anstieg der Infektionen in Irland und Großbritannien sei. Diese Virusmutation sei zwar schon in Deutschland angekommen, aber noch nicht in so hoher Zahl wie anderswo. Noch sei daher Zeit, "um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen".

Das ist Merkels zentrale Botschaft, deshalb ist sie gekommen: "Wir müssen die Ausbreitung dieser Mutation so weit wie möglich verlangsamen", betont sie. "Wir können das noch verhindern." Ihr Ziel sei es, den Rückgang der Infektionszahlen zu beschleunigen, bevor sich das mutierte Virus weiter ausbreite. Denn in Deutschland angekommen ist es schon: Das mutierte Virus sei bereits da, "das können wir jetzt nicht mehr wegkriegen, da geht es nur noch darum, die Ausbreitung zu verlangsamen", um dann "in eine etwas wärmere Jahreszeit" zu kommen und "mit dem Impfen weiter vorangekommen zu sein".

Der Sommer endet am 21. September

Ziel der Bundesregierung sei es weiter, jedem Bürger "bis zum Ende des Sommers" ein Impfangebot zu machen. Die Ankündigung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Anfang Januar gemacht hatte, es werde für alle Deutschen im zweiten Quartal ein Impfangebot geben, ist damit offenbar kassiert: "Rein kalendarisch" sei der Sommer am 21. September zu Ende, sagt Merkel.

Trotz der aktuellen Verzögerungen beim Biontech-Impfstoff rechnet Merkel damit, dass die für das erste Quartal zugesagte Menge geliefert wird. "Ich habe nichts gehört, dass das nicht stattfinden kann." Der Partner von Biontech, das US-Pharmaunternehmen Pfizer, stehe weiter dazu, dass die zugesagten Lieferungen kommen. Dass Pfizer sich entschieden habe, die Produktion hochzufahren und dass dazu Umbauten vorgenommen werden müssten, sei "nicht zu beanstanden". Das Unternehmen Biontech nimmt sie nachdrücklich in Schutz. Für Kritik an Biontech gebe es keinen Grund.

Auch die europäische Impfstrategie verteidigt die Kanzlerin. Es wäre "furchtbar", wenn es in Deutschland schon Impfungen gegeben hätte, in kleineren Ländern aber nicht. Auch in diesem Zusammenhang verweist sie darauf, dass die EU epidemiologisch ein Raum ist.

Grenzschließungen nur als letztes Mittel

Merkel plädiert zugleich für möglichst gleichwertige Maßnahmen in der Europäischen Union, "denn wir sind epidemiologisch betrachtet ein Gebiet". Zur Corona-Koordinierung findet heute ein EU-Videogipfel statt.

Ob es Grenzschließungen geben könne, wenn man sich auf europäischer Ebene nicht einige, beantwortet Merkel ausweichend. Sie wolle dies möglichst vermeiden: "Es geht nicht darum, flächendeckende Grenzschließungen einzuführen", sagt sie. "Aber wenn ein Land mit einer doppelt so hohen Inzidenz wie Deutschland alle Geschäfte aufmacht und wir haben sie noch zu, dann hat man natürlich ein Problem."

Als positive Beispiele nennt Merkel die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Mit der Schweiz solle es noch Gespräche geben, mit Tschechien sei sie schon im Gespräch - die Corona-Politik dieser Länder, die hohe Inzidenzen haben, scheint Merkel kritisch zu sehen.

Bei "No-Covid" ist Merkel skeptisch

Mit Blick auf sogenannte No-Covid-Strategien zeigte Merkel sich skeptisch. Dabei geht es darum, die Ausbreitung des Virus so weit einzudämmen, dass wieder ein halbwegs normales Leben stattfinden kann; Beispiele dafür sind Australien oder Neuseeland - Staaten also, die nicht offene Grenzen zu zahlreichen Nachbarn haben. Merkel deutet an, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass es eine Akzeptanz für eine solche Strategie gibt. Denn das würde etwa Ladenschließungen auch dann erfordern, wenn die von der Bundesregierung angestrebte Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen bereits erreicht sei.

"Angespannte Aufmerksamkeit"

Wie immer bei diesen Pressekonferenzen werden Merkel auf Fragen nach ihrer persönlichen Befindlichkeit gestellt. Und wie immer scheint sie damit nicht viel anfangen zu können. Für die Überlegung, ob sie Erleichterung empfinde angesichts der Tatsache, dass ihre Amtszeit im Herbst zu Ende gehe, habe sie erstens "ziemlich wenig Zeit", sagt Merkel. Zweitens wisse man nie, was am nächsten Tag passiere. Ihr Gefühl sei "angespannte Aufmerksamkeit und dies unterscheidet sich nicht von dem fünften Tag meiner Amtsausübung".

Den Entschluss, vor vier Jahren für eine weitere Amtszeit kandidiert zu haben, bedauere sie nicht, sagt Merkel. Dann hat sie noch einen grundsätzlichen Hinweis: "Das vielleicht Wichtigste ist in der Politik, sich nicht auf den einmal gefundenen Pfad zurückzuziehen, sondern immer wieder klug die Lage zu analysieren und zu fragen, muss sich was verändern." Bislang werde sie ihrer Meinung nach der Aufgabe gerecht, fügt sie hinzu.