Zwar gibt es Hinweise, dass sich die Lage auf den Intensivstationen entspannt, doch bei der Bundesregierung stehen die Zeichen auf Alarm: Merkel plädiert dafür, die nächste Runde zwischen Kanzleramt und Länderchefs vorzuziehen. Dass angeblich der öffentliche Verkehr gesperrt werden soll, weist sie zurück.

Kanzlerin Angela Merkel will schon kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das machte sie am Abend laut Teilnehmern in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich. Ein konkretes Datum für die nächste Runde zwischen Kanzleramt und den Länderchefs nannte Merkel allerdings nicht.

Mehrere Teilnehmer zitierten die Kanzlerin aber mit den Worten, es gebe derzeit keinen Spielraum für Öffnungen. Die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Coronavirus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler seien in großer Sorge, sagte Merkel demnach weiter. Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies die Kanzlerin nach Angaben mehrerer Teilnehmer zurück.

In unterschiedlichen Medienberichten war zudem davon die Rede, dass Kanzleramt und Länder in wechselnden Konstellationen auch über eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, über Grenzschließungen, eine Pflicht zum Homeoffice sowie insgesamt einheitlichere Regeln beraten würden.

Bereits zuvor hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesagt, er wolle mit Merkel über ein Vorziehen der für den 25. Januar terminierten nächsten Runde von Bund und Ländern reden. Die Lockdown-Maßnahmen gelten bisher bis Ende Januar. Allerdings gibt es nach Reuters-Informationen aus Länderkreisen noch erheblichen Widerstand. In Regierungskreisen hieß es am Abend, dass eine Verlängerung der Lockdown-Bestimmungen im Februar angesichts der weiter hohen Zahlen der Neuinfektionen ohnehin sehr wahrscheinlich sei. Wirkliche Entscheidungen könne man aber erst ab kommender Woche treffen.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte, dass man über Verschärfungen reden müsse, sollte sich die Virus-Mutation aus Großbritannien ausbreiten. Allerdings ergebe ein vorgezogenes Bund-Länder-Treffen nur Sinn, wenn wirklich alle an einem Strang zögen, hieß es in Verhandlungskreisen.

Lage auf Intensivstationen weniger dramatisch

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte am Vormittag gesagt, dass man erst am Wochenende wirklich wissen werde, wie sehr die hohen Infektionszahlen noch von den verstärkten Treffen über Weihnachten und Silvester beeinflusst würden. Etliche Ministerpräsidenten haben bereits eine Debatte über Verschärfungen gefordert. Merkel selbst hatte Anfang der Woche davon gesprochen, dass man angesichts der Ausbreitung der Viren-Mutationen vor "harten acht bis zehn Wochen" stehe.

Zugleich gab es Anzeichen, dass sich die Lage auf den deutschen Intensivstationen entspannt: Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, sagte der "Rheinischen Post", es sehe so aus, "als hätten wir den Höhepunkt bei den intensivpflichtigen Patienten überschritten". Derzeit scheine es zudem so, als ob die befürchtete Verschärfung der Lage auf den Intensivstationen durch Treffen an Weihnachten und Silvester ausbleiben würde, fügte der Verbandschef hinzu.