Mit einer Kampfansage an den Vorstand bringt AfD-Rechtsaußen Björn Höcke viele Parteikollegen gegen sich auf. Co-Parteichef Meuthen reagiert zumindest äußerlich gelassen: Beim Wahlkampfauftakt der AfD in Brandenburg nennt er die Auseinandersetzung "Demokratie".

AfD-Chef Jörg Meuthen hat Befürchtungen zurückgewiesen, der Partei könnte die Spaltung drohen. "Nein, das tut sie ganz bestimmt nicht. Vergesst das Ihr Traumtänzer. Wir lassen uns nicht spalten", sagte der Co-Vorsitzende beim Wahlkampfauftakt der Brandenburger AfD in Cottbus. Er räumte ein, dass in der AfD manchmal gestritten werde. Das sei aber Demokratie. "Wir sind eben kein devoter Kanzlerwahlverein."

Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit dem rechtsnationalen "Flügel" um Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Fraktionschef und Partei-Rechtsaußen hatte vor einer Woche eine Kampfansage an den Parteivorstand gerichtet und damit den Zorn vieler Parteikollegen auf sich gezogen. In einem öffentlichen Appell warben unter der Woche mehr als einhundert Land- und Bundestagsabgeordnete "für eine geeinte und starke AfD". Sie warfen Höcke vor, mit seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen die innerparteiliche Solidarität verletzt zu haben und damit "unseren Wahlkämpfern und Mitgliedern in den Rücken gefallen" zu sein.

In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Der Landesverband ist in Cottbus mit einer Kampfansage an die rot-rote Landesregierung in den Wahlkampf gestartet. Die Regierung kümmere sich nicht um die Menschen und ihre Probleme, sagte Spitzenkandidat Andreas Kalbitz. Unter Rot-Rot erlebe das Land "politisches Siechtum und Verfall". "Wir treten nicht als Protestpartei an. Wir treten als sachpolitische Lösungspartei an in allen Bereichen", betonte Kalbitz, der auch Landes- und Fraktionsvorsitzender im Landtag in Potsdam ist.

Kalbitz sitzt seit 2014 für die AfD im Brandenburger Landtag und gehört ebenfalls zum rechtsnationalen Flügel um Höcke. Im Dezember 2016 wurde er aus einer Haushaltsdebatte verbannt, nachdem er einen CDU-Abgeordneten als "Goebbels für Arme" bezeichnet hatte. Im März 2018 gab er zu, früher Veranstaltungen der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) besucht zu haben.