Der neue Name für den Platz vor der US-Botschaft in Moskau ist nicht die erste Provokation von Diplomaten.

Wenn in Zukunft US-Diplomaten aus ihrer Botschaft in Moskau Post verschicken, müssen sie bei ihrer Adresse auf die von Washington nicht anerkannte separatistische "Donezker Volksrepublik" verweisen. So will es Moskaus Stadtverwaltung. Der Affront sollte auch bei anderen Namenskandidaten deutlich werden.

Russland benennt den Platz vor der US-amerikanischen Botschaft in Moskau nach der separatistischen "Donezker Volksrepublik" (DVR) und provoziert so neue Spannungen mit den USA. Ein entsprechender Erlass zur Umbenennung wurde heute von der Stadtverwaltung veröffentlicht. Der Schritt zwingt die US-Botschaft, künftig bei Angabe ihrer Adresse auf die DVR zu verweisen, die Washington nicht als unabhängigen Staat anerkennt.

Die Initiative zur Umbenennung des Platzes ging von der Moskauer Stadt-Duma aus. Mittels einer Online-Umfrage wurde der endgültige Name festgelegt - allerdings standen neben der DVR nur noch "die Verteidiger des Donbass" und der im März gefallene Separatist Wladimir Schoga zur Auswahl. Der Vorstoß zielte daher von Anfang an darauf ab, Washington zu verärgern. Kremlsprecher Dmitri Peskow unterstützte das Vorhaben öffentlich.

Ein derartige Provokation von Diplomaten ist dabei keine neue Erscheinung während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. In Washington wurde bereits 2018 der Platz vor der russischen Botschaft in Boris Nemtsov Plaza umbenannt, nach Boris Nemzow, einem 2014 erschossenen russischen Oppositionspolitiker. Moskau reagierte darauf verärgert.

Die tschechische Hauptstadt Prag folgte dem Beispiel mit dem Nemzow-Platz 2020 vor der russischen Botschaft. Ein an der Botschaft entlangführender Weg wurde zudem nach Anna Politkowskaja, einer ebenfalls erschossenen kremlkritischen Journalistin, benannt. Die russische Botschaft nutzte daraufhin für längere Zeit ein Konsulatsgebäude für ihre Adressbezeichnung. Nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine änderten die Prager Behörden auch hier den Straßennamen. Sie heißt seither "Straße der ukrainischen Helden".