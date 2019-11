Am Flughafen Tegel gestoppt

Am Berliner Flughafen Tegel wurde die Reise des Mannes unterbrochen.

Mit Drohmails gegen die Grünen-Politiker Roth und Özdemir sorgt die rechtsextremistische "Atomwaffen Division" vor einigen Tagen für Schlagzeilen. Nun wird offenbar ein mutmaßlicher Anhänger der Gruppierung an der Einreise nach Deutschland gehindert.

Die deutsche Polizei hat laut einem Medienbericht einem mutmaßlichen Anhänger der rechtsextremistischen "Atomwaffen Division" die Einreise verweigert. Der 31-jährige US-Bürger sei in der vergangenen Woche aus Dublin kommend in Berlin-Tegel gelandet, berichtete "Zeit online". Nach einer Befragung habe er wieder zurückreisen müssen. Der Hinweis auf den Mann sei vom FBI gekommen.

Das Bundesinnenministerium bestätigte die Zurückweisung einer aus Dublin einreisenden Person durch die Bundespolizei. Zu weiteren Details des Berichtes wollte sich ein Sprecher nicht äußern. "Zeit online" schrieb unter Berufung auf einen deutschen Sicherheitsexperten, der Mann gehöre zum harten Kern der "Atomwaffen Division".

Vor Kurzem hatten die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir Morddrohungen erhalten, die mit dem Absender "Atomwaffen Division Deutschland" unterzeichnet waren. "Die Bundessicherheitsbehörden beobachten die Atomwaffen Division intensiv", erklärte das Innenministerium.

Der SPD-Politiker Sigmar Gabriel begrüßte das Vorgehen am Berliner Flughafen. "Die Polizei hat einem Neonazi aus den USA am Berliner Flughafen die Einreise verweigert. Gut so! Wir haben selbst schon zu viele davon", twitterte der frühere Bundesaußenminister.