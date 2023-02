In wenigen Tagen beginnen die USA und Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver. Nordkorea hat bereits eine "beispiellose Reaktion" angekündigt. Nun feuert das Land eine Langstreckenrakete ab, die im Meer landet.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine mutmaßliche Langstreckenrakete aufs Japanische Meer abgefeuert. Das Militär in Seoul erklärte, das Geschoss sei gegen 17.22 Uhr Ortszeit (9.22 Uhr MEZ) von der nordkoreanischen Militärbasis Sunan abgeschossen worden. Dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida zufolge landete die Rakete "vermutlich" in der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes, westlich der zweitgrößten japanischen Insel Hokkaido. Es ist der erste Waffentest Pjöngjangs in diesem Jahr.

Der Abschuss fand nur Tage vor einem geplanten gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA statt. Erst am Freitag hatte Nordkorea mit einer "beispiellosen" Reaktion auf die geplante Militärübung gedroht, bei der die USA und Südkorea eigenen Angaben zufolge ihre Reaktion auf einen Atomwaffeneinsatz durch Pjöngjang üben wollen.

Die regelmäßigen Militärübungen der beiden Länder werden von Nordkorea scharf verurteilt, das Außenministerium in Pjöngjang bezeichnete die für dieses Jahr geplanten Manöver am Freitag als "Vorbereitungen für einen Angriffskrieg". Nachdem sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zuletzt drastisch verschärft hatten, haben die USA und Südkorea Ende Januar angekündigt, ihre Manöver auszuweiten.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte im November erklärt, er wolle sein Land zur "stärksten Atommacht der Welt" machen. Im vergangenen Jahr hatte Nordkorea eine nie dagewesene Zahl an Waffentests durchgeführt, darunter der Start seiner bisher am weitesten entwickelten Interkontinentalrakete im November.