Die USA präsentieren der Welt neue Beweise, die nach Ansicht des Pentagon eine Verantwortung des Iran für die Tankerangriffe im Golf von Oman belegen. Die Fotos zeigen unter anderem einen Magneten, mit dem eine der Haftminen befestigt worden sein soll.

Wer steht hinter den brandgefährlichen Sprengattacken auf zwei mit brennbaren Ölprodukten beladenen Tankschiffen an der Einfahrt zum Persischen Golf? Die US-Regierung spricht seit Tagen von einem klaren Angriff iranischer Streitkräfte auf die zivile Handelsschifffahrt. Um diese These zu belegen, veröffentlichte das Pentagon am Abend neues Beweismaterial.

Auf den vorgelegten Fotos ist unter anderem ein spezieller Magnet zu sehen, mit dem eine der Haftminen an der Außenhaut eines der beiden angegriffenen Tanker befestigt worden sein soll. Der Sprengsatz, der nicht explodiert war, soll nach Darstellung der US-Regierung von einem Kommando der iranischen Revolutionsgarden vom Rumpf des Tankers entfernt worden sein. Von diesem Vorgang gibt es Videoaufnahmen, die das US-Militär bereits am Wochenende nach der mutmaßlichen Haftminen-Attacke veröffentlicht hatte.

Trump hat sich längst festgelegt

Auf dem Video war nach Darstellung der US-Regierung zu sehen, wie ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarden nach den ersten Explosionen auf den Tanker "Kokuka Courageous" zufährt und die Besatzung eine nicht explodierte Haftmine vom Typ "Limpet" vom Tankerrumpf entfernt. Eine mögliche Erklärung wäre demnach, dass der Sprengstoff geborgen werden sollte, um Spuren zu beseitigen.

Beweisfoto aus dem Pentagon: Das ist, heißt es, ist einer der Magneten einer nicht explodierten Haftmine iranischer Bauart. (Foto: REUTERS)

Eine andere Aufnahme, die nach Angaben aus dem Pentagon von Bord eines Seahawk-Hubschraubers MH-60R der US-Marine aus aufgenommen wurde, zeigt die Besatzung des Schnellboots beim Abtransport einer der nicht explodierten Haftminen. Weitere Bilder zeigen die durch die Sprengwirkung aufgerissenen Löcher in der Außenhaut der Tanker sowie Details von der Rumpfpartie, an der der fragliche Magnet sichergestellt werden konnte. Ein klarer Beweis sind die Bilder aber nach Ansicht vieler Beobachter nicht.

Die Regierung in Teheran bestreitet kategorisch, die Vorfälle im Golf von Oman verwickelt zu sein. Die beiden Tanker waren am vergangenen Donnerstag auf der Fahrt durch zwei höchst ungewöhnliche Vorfälle schwer beschädigt worden. Beide Schiffe setzten Notrufe ab, nachdem es an zu mehreren Explosionen gekommen war.

"Der Iran hat das gemacht"

Die "Front Altair" einer norwegischen Reederei geriet nach Explosionen in Brand. Auch der japanische Betreiber der "Kokuka Courageous" berichtete von zwei Detonationen. Wie auf Bildern von den beiden betroffenen Schiffen zu sehen war, wurde die Außenhaut der Tanker jeweils oberhalb der Wasserlinie getroffen.

Die USA machten bereits Stunden später den Iran für die Attacken verantwortlich. US-Präsident Donald Trump, Außenminister Mike Pompeo und andere führende Regierungsmitglieder wiederholten ihre Vorwürfe gegen Teheran in den vergangenen Tagen immer wieder. Pompeo sagte am Sonntag in mehreren Interviews, es gebe keinen Zweifel, dass der Iran für die Attacken verantwortlich sei. Trump erklärte: "Der Iran hat das gemacht."

Die Regierung in Teheran wies diese gravierenden Anschuldigungen dagegen zurück und deutete dagegen an, dass die USA und ihre Alliierten selbst für die Angriffe verantwortlich sein könnten und sie Teheran in die Schuhe schieben wollten, um einen militärischen Konflikt zu provozieren und einen Regimewechsel im Iran zu erreichen. Auf internationaler Ebene hielten sich viele Beobachter mit Schuldzuweisungen zurück und forderten eine genaue Untersuchung der Vorfälle.

Die US-Regierung stellte daraufhin weitere Belege für ihre Einschätzung in Aussicht. Ob es sich bei dem nun veröffentlichten Material um stichhaltige Beweise - und damit um einen möglichen Kriegsgrund handelt - ist noch unklar.