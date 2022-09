In den kommenden Tagen wird Großbritannien im Zeichen der Trauer um Elizabeth II. stehen. Schon vor ihrem Begräbnis dürfen die Briten Abschied von der Monarchin nehmen. In London werden Hunderttausende erwartet. In der St. George's Chapel wird die Queen schließlich mit ihrem Mann vereint.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. laufen die Vorbereitungen für die Beisetzung der Monarchin auf Hochtouren. Zuvor jedoch soll ihr Sarg ins schottische Edinburgh überführt werden, wo die Verstorbene in ihrer Residenz Holyrood Palace aufgebahrt wird. Voraussichtlich am Sonntag wird der Sarg dann nach London gebracht.

Im Buckingham-Palast wird ihn die neue Regierungschefin Liz Truss neben anderen Regierungsmitgliedern in Empfang nehmen. Am fünften Tag nach dem Tod der Queen, also am kommenden Mittwoch, wird der Sarg zur Westminster Abbey gebracht und dort aufgebahrt. Drei Tage lang dürfen die Briten dann 23 Stunden am Tag Abschied von ihrer Monarchin nehmen. Auch die Beerdigung selbst wird in Westminster stattfinden.

Einen Termin gibt es für das Staatsbegräbnis bisher noch nicht. Wahrscheinlich ist aber, dass es am 19. September in London stattfinden und der gesamte Tag zu einem nationalen Feiertag erklärt wird. Wie britische Medien berichten, soll der Sarg am Tag des Begräbnisses auf einem Geschützwagen von Soldaten mit Seilen durch die Straßen Londons gezogen werden. Hinter dem Wagen dürften die Mitglieder der königlichen Familie und das Militär eine riesige Prozession anführen.

Charles reist durch Königreich

Zum Trauergottesdienst werden auch viele Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Um 12 Uhr wird es dann laut Protokoll zwei Schweigeminuten im gesamten Land geben. Nach der Zeremonie wird der Sarg der Queen in der St. George's Chapel in das königliche Gewölbe abgesenkt. Dort liegt auch Elizabeth' Vater begraben. Der Sarg ihres vor mehr als einem Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip, der derzeit noch in der Royal Vault unterhalb der Kapelle liegt, soll umgebettet und dann neben ihren gelegt werden.

Heute, am ersten Trauertag nach dem Tod der Monarchin, werden im Hyde Park und am Tower Hill zeremonielle Salutschüsse abgefeuert. Auch eine nationale Schweigeminute ist geplant. Es wird erwartet, dass König Charles III. seine erste Audienz bei Premierministerin Truss abhalten wird. Außerdem wird er die vollständigen Bestattungspläne offiziell unterzeichnen.

Gegen 18 Uhr wird er dann seine erste Rede als neuer Monarch halten. Danach bricht er zu einer mehrtägigen Reise ins Königreich auf - zunächst nach Schottland, dann nach Wales und Nordirland.