Als sie die Nachricht vom Gesundheitszustand ihrer Großmutter erreicht, machen sich die Prinzen William und Harry sofort auf den Weg nach Balmoral. Doch britischen Medienberichten zufolge kommen beide zu spät. Sie können sich nicht mehr von Elizabeth II. verabschieden.

Die Enkel der Queen, Prinz William und Prinz Harry, konnten sich Berichten zufolge nicht mehr von ihrer Großmutter verabschieden. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, kamen die beiden Söhne von Charles erst nach dem Tod der Monarchin im schottischen Balmoral an. Nur ihre ältesten Kinder, Prinz Charles und Prinzessin Anne, schafften es noch bis zum Landsitz der Regentin und somit an ihr Sterbebett, berichtet das Blatt unter Berufung auf nicht nähe genannte Quellen. Die Todesnachricht erreichte Harry und William demnach, als sie bereits auf dem Weg zu ihrer Großmutter waren.

William saß mit Prinz Andrew, Prinz Edward und dessen Frau Sophie in einem Privatjet von Berkshire nach Aberdeen. Herzogin Kate war in London geblieben, um sich um die drei gemeinsamen Kinder zu kümmern. Prinz Harry, der gerade mit seiner Frau Meghan zu Besuch in seiner Heimat ist und am Abend eigentlich an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teilnehmen sollte, hatte ebenfalls versucht, Balmoral noch rechtzeitig zu erreichen. Es sei aber erst gegen 21 Uhr angekommen, fast anderthalb Stunden nachdem die Öffentlichkeit über den Tod der Königin informiert worden war.

Auch seine Frau war nicht mit nach Balmoral gereist. Dem königlichen Korrespondenten der BBC, Nicholas Witchell, zufolge könnte Meghan eine Reise nach Schottland gescheut haben aus Sorge, sie würde von den anderen Mitgliedern der königlichen Familie nicht besonders herzlich empfangen werden. Sie habe erst im letzten Moment ihre Pläne geändert. Auch der Vater von Harrys Frau, Thomas Markle, erklärte, der Tod von Elizabeth II. sei ein großer Verlust für die Welt. Es fühle sich an, als hätten "wir alle ein Familienmitglied verloren".

Ansprache von Charles erwartet

Auf der Website ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell zollten Harry und Meghan der Monarchin Tribut. "In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät Queen Elizabeth II." steht auf schwarzem Grund. Auf dem Account von William und Kate wurde das Statement des Königs geteilt. Darin würdigt Charles die Queen als "geschätzte Herrscherin und viel geliebte Mutter". Ihr Tod sei "für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Augenblick großer Trauer". Er wisse, dass ihr Verlust Menschen im ganzen Land, dem Commonwealth und in der ganzen Welt schmerze.

Elizabeth II. war am Donnerstagabend auf ihrem Landsitz Balmoral mit 96 Jahren gestorben. Im Laufe des Tages wollen Charles und seine Frau Camilla nach Angaben des Palastes von Schottland nach London reisen. Einem lange ausgearbeiteten Plan zufolge werden ein erstes Treffen des Königs mit der neuen Premierministerin Liz Truss und eine Fernsehansprache an die Nation erwartet.