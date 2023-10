An Heiligabend 2022 nimmt die Vorsitzende der Freien Verfassungspartei Moussi an einer Demonstration in Tunis teil.

In Tunesien geht Präsident Saied hart gegen die Opposition vor: Die Polizei nimmt im Laufe des Jahres 20 Menschen fest. Proteste vor dem Präsidentenpalast folgen. Ein inhaftierter Oppositionsführer tritt in einen Hungerstreik. Nun ist eine weitere prominente Gegnerin des Präsidenten in Haft.

In Tunesien ist Abir Moussi, eine prominente Gegnerin von Präsident Kais Saied, festgenommen und inhaftiert worden. "Moussi wurde 48 Stunden lang unter dem Vorwurf der Verarbeitung personenbezogener Daten, der Behinderung des Rechts auf Arbeit und des Angriffs mit dem Ziel, Chaos zu stiften, festgehalten", sagte ihr Anwalt Aroussi Zgir. Sie sei am Dienstag am Eingang des Präsidentenpalastes festgenommen worden.

Moussis Assistent bezeichnete ihre Festnahme vor dem Palast in einem auf Facebook veröffentlichten Video als "Entführung". Moussi hatte zuvor erklärt, sie sei zum Palast gegangen, um ihre Einsprüche gegen die für Ende des Jahres geplanten Kommunalwahlen einzureichen. Die Behörden waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Moussi führt die Freie Verfassungspartei und ist eine Anhängerin des verstorbenen Präsidenten Zine El Abidine ben Ali, der 2011 durch Massenproteste gestürzt wurde. Ihre Partei hatte in den vergangenen Monaten Proteste gegen Saied organisiert. Moussi wirft Saied vor, außerhalb des Gesetzes zu regieren. Sie betonte, sie sei bereit, persönliche Opfer zu bringen, um Tunesien zu retten.

Die Polizei hat in diesem Jahr mehr als 20 führende Oppositionspolitiker unter dem Vorwurf der Verschwörung gegen die Staatssicherheit festgenommen. Saied bezeichnete die Verhafteten als "Terroristen, Verräter und Kriminelle".

Der pensionierte Juraprofessor sicherte sich in den vergangenen Jahren immer mehr Macht in dem nordafrikanischen Land mit 12 Millionen Einwohnern. Saied hatte im Juli 2021 das Parlament per Dekret aufgelöst, was die Opposition als Staatsstreich wertete. Zudem setzte er eine Verfassung durch, die alle wichtigen Machtbefugnisse in die Hände des Präsidenten legt und die Handlungsmöglichkeiten der Regierung stark einschränkt. Er rechtfertigt sein Vorgehen damit, eine jahrelange Krise in Tunesien beenden zu wollen.

Seine Gegner befürchten, dass er den letzten demokratischen Staat Nordafrikas in eine Autokratie umwandeln und die demokratischen Errungenschaften der Revolution des Arabischen Frühlings 2011, die von Tunesien ausging, rückgängig machen will. Am Freitag trat der inhaftierte Oppositionsführer Rached Ghannouchi, ein weiterer Kritiker Saids, in einen dreitägigen Hungerstreik. Ihm schlossen sich fünf weitere prominente Oppositionelle an.