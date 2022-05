Eine förmliche Kriegserklärung gibt es zum "Tag des Siegs" in Moskau nicht, auch verkündet Russlands Machthaber Putin keinen Sieg im Krieg gegen die Ukraine. Stattdessen wiederholt er Vorwürfe, mit denen er die Invasion schon im Februar begründet hatte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Rede zum "Tag des Siegs" in Moskau eine Parallele zwischen der Verteidigung der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland und der russischen Invasion in die Ukraine gezogen. Anders als zuvor spekuliert worden war, verkündete Putin weder einen Sieg im Kampf gegen die Ukraine noch rief er eine Generalmobilmachung aus.

Er sprach auch weiterhin nicht vom Krieg gegen die Ukraine, sondern behauptete, dass die russischen Truppen lediglich den Donbass "verteidigen" würden. Seine Rechtfertigung der Invasion in die Ukraine entsprach weitestgehend seiner nächtlichen TV-Ansprache vom 24. Februar, als er der Ukraine faktisch den Krieg erklärte. Putin unterbrach seine Rede für eine Schweigeminute für "die Helden des Donbass", die "im barbarischen Beschuss der Neonazis gefallen" seien.

"Die Kämpfer des Donbass kämpfen heute zusammen mit der russischen Armee auf ihrem Land", wo bereits "die Helden des Großen Vaterländischen Kriegs" gekämpft hätten, sagte Putin. Mit den "Kämpfern des Donbass" sind die Milizen der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk gemeint, die Russland zum Auftakt der Invasion in die Ukraine anerkannt hat.

Für Putin ist die NATO an allem schuld

Die Schuld am Krieg gab er der NATO und den USA sowie der Regierung in Kiew, die Putin erneut als willfährige Lakaien des Westens darstellte. Er sagte, Russland habe der NATO im Dezember ein Angebot gemacht, um Konflikte auszuräumen. Dies sei jedoch abgelehnt worden: "Die NATO-Länder wollten uns nicht hören", sie hätten ganz andere Pläne gehabt.

Russland hatte den USA im Dezember zwei Vertragsentwürfe überreicht, in denen es einen Verzicht auf eine Ausdehnung der NATO in Richtung Osten forderte, was Schweden und Finnland einschloss. Zudem verlangte Moskau einen Rückzug der militärisch-technischen Infrastruktur der NATO auf den Stand von 1997. Nach Ansicht westlicher Beobachter ging es letztlich darum, Europa in "eine russische und eine amerikanische Einflusszone" aufzuteilen und die Geschichte auf die Zeit vor der ersten NATO-Osterweiterung zurückzudrehen.

"Erstschlag war einzig richtige Lösung"

Putin behauptete weiter, es habe Vorbereitungen zu einer Invasion in den russisch kontrollierten Donbass gegeben und in die von Russland annektierte Krim gegeben. Er wiederholte den Vorwurf, die ukrainische Regierung habe Atomwaffen angestrebt. Für Russland sei der "Kampf gegen die Neonazis" unausweichlich gewesen, so Putin. "Die Gefahr stieg von Tag zu Tag, Russland hat einen Erstschlag gegen die Aggression gemacht, das war notwendig, rechtzeitig und die einzig richtige Lösung", sagte der Kreml-Herrscher.

Den USA warf er in bekannter Manier vor, die ganze Welt "erniedrigen" zu wollen. Russland widersetze sich dem, weil es "einen anderen Charakter" habe. Im Westen dagegen würden jahrtausendealte Werte nicht mehr gelten, der Westen leide unter "Degradation" und "Russophobie".

Während im Westen der 8. Mai als Ende des Zweiten Weltkriegs begangen wird, feiert Russland den "Tag des Sieges" am 9. Mai, weil die Urkunde, mit der Nazi-Deutschland die bedingungslose Kapitulation ratifizierte, am 9. Mai 1945 nach 0 Uhr unterschrieben wurde.

Diese Meldung wird laufend aktualisiert.