Während seine Truppen in der Ukraine Fakten schaffen, gibt sich Russlands Präsident Putin im Gespräch mit Chinas Staatschef Xi kooperativ. Er sei zu "hochrangigen Verhandlungen mit der Ukraine" bereit, sagt er laut Peking. Außenminister Lawrow nennt die Bedingungen: Die Ukraine muss sich ergeben.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben Chinas zu "hochrangigen Verhandlungen" mit der Ukraine bereit. Dies sagte Putin nach Angaben des chinesischen Außenministeriums in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Xi Jinping. "Russland ist bereit, hochrangige Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen", sagte Putin demnach. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich persönlich an Putin gewandt und Gespräche vorgeschlagen: "Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen." Putin führte den chinesischen Angaben zufolge aus, dass die USA und die NATO Russlands legitime Sicherheitsbedenken lange ignoriert hätten.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte die Gesprächsbereitschaft. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken.

Selenskyj hatte Putin bereits in der Nacht zum Donnerstag - kurz vor Beginn des Angriffs - zur Abwendung eines Krieges ein Gesprächsangebot gemacht. Er sagte: "Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen. Das ist unser Hauptziel - der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger. Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort."

Xi Jinping wies darauf hin, dass sich die Situation in der Ostukraine zuletzt "dramatisch verändert" habe, was in der internationalen Gemeinschaft große Aufmerksamkeit erregt habe. "Wir sollten die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und den legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder Bedeutung beimessen", sagte der chinesische Präsident demnach. Es müsse ein ausgewogener, effektiver und nachhaltiger europäischer Sicherheitsmechanismus ausgehandelt werden. China unterstützte Russland und die Ukraine dabei, das Problem durch Verhandlungen zu lösen.

Russlands Außenminister Lawrow bekräftigte die Verhandlungsbereitschaft seines Landes, nannte jedoch zugleich die Bedingungen: "Wir sind jederzeit zu Verhandlungen bereit, sobald die ukrainischen Streitkräfte auf unsere Aufforderung reagieren und ihre Waffen niederlegen", sagte Lawrow. Die russischen Truppen würden das Land von "Unterdrückung" befreien wollen, fügte er hinzu. "Niemand hat die Absicht, die Ukraine zu besetzen", fügte Lawrow hinzu. Er wies ukrainische Behauptungen zurück, russische Streitkräfte hätten zivile Infrastrukturen getroffen, obwohl es zahlreiche Beweise für Angriffe auf Wohngebiete gibt.