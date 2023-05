Bei einem Patrouillenflug über dem Schwarzen Meer bedrängt ein russischer Jet eine polnische Maschine. Die Rede ist von einem "aggressiven und gefährlichen Manöver". Die NATO versetzt daraufhin Teile ihrer Luftflotte in den "Voralarm".

Ein russisches Kampfflugzeug hat rumänischen Angaben zufolge ein polnisches Flugzeug während eines Patrouillenfluges für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex abgefangen. Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, das Flugzeug des polnischen Grenzschutzes sei am Freitag auf einem Frontex-Routine-Flug gewesen, als es von einem Suchoi Su-35-Kampfjet durch wiederholte "aggressive und gefährliche Manöver" abgefangen worden sei.

Der Vorfall ereignete sich demnach "in internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer", etwa 60 Kilometer östlich des rumänischen Luftraums. Rumänische und spanische Flugzeuge seien daraufhin von der NATO in "Voralarm" versetzt worden. Der polnischen Crew sei es aber gelungen, sicher zu landen, nachdem die Maschine "zunächst an Höhe verloren" und "ernsthafte Kontrollprobleme gehabt habe, erklärte das Verteidigungsministerium in Bukarest.

"Dieser Vorfall ist ein weiterer Beweis für das provokative Vorgehen der Russischen Föderation im Schwarzen Meer", erklärte Bukarest. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex äußerte sich zunächst nicht. Der polnische Grenzschutz lehnte eine Stellungnahme ab und kündigte für Sonntag eine Erklärung an. Das polnische Flugzeug ist seit dem 19. April in Rumänien stationiert und soll dort bis zum 17. Mai bleiben. Es gehört zu einem von Rumänien organisierten Frontex-Einsatz, an dem auch Spanien und Schweden beteiligt sind.