In einer Umfrage nach dem TV-Triell schneidet Scholz bei den Themen Glaubwürdigkeit und Kompetenz am besten ab, er liegt auch in der Frage vorn, wer am überzeugendsten gewesen sei. Baerbock dominiert bei Sympathie und Tatkraft, Laschet landet in keiner der Kategorien auf Platz eins.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist beim TV-Triell am Sonntagabend laut einer Schnellumfrage des Instituts Infratest Dimap als der am überzeugendsten aufgetretene Bewerber bewertet worden. 41 Prozent sahen nach der Sendung von ARD und ZDF Scholz vorn. Über Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagten dies 27 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock folgte mit 25 Prozent.

Etwas geringer waren die Abstände bei Befragten, die sich selbst als noch unentschieden einstuften. Hier führte Scholz mit 36 Prozent vor Laschet und Baerbock mit jeweils 25 Prozent. Von den Anhängerinnen und Anhängern der jeweiligen Parteien bewerteten jeweils mehr als 70 Prozent den eigenen Bewerber oder die Bewerberin als am überzeugendsten.

Baerbock lag bei der Frage nach dem sympathischsten Auftritt mit 39 Prozent vor Scholz mit 34 Prozent und Laschet mit 18 Prozent. Auch bei der Frage nach der Tatkraft lag die Grünen-Bewerberin mit 41 Prozent auf Platz eins vor Scholz (28 Prozent) und Laschet (25 Prozent).

Bei der Frage nach dem Eindruck von Kompetenz dominierte Scholz klar mit 49 Prozent vor Laschet mit 26 und Baerbock mit 18 Prozent. Auch bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit lag Scholz mit 39 Prozent vorn. Hier folgten Baerbock und Laschet gleichauf mit jeweils 26 Prozent.

Auf die Frage, wer von den dreien direkt zum Kanzler gewählt würde, sprachen sich nach dem Triell 43 Prozent für Scholz aus. Es folgte Laschet mit 24 Prozent vor Baerbock mit 19 Prozent. Vor der Sendung hatten sich von denselben Befragten ebenfalls 43 Prozent für Scholz ausgesprochen. Für Laschet hatten sich hier allerdings nur 19 Prozent entschieden und für Baerbock nur 13 Prozent. Beide konnten sich also verbessern.

In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF gaben 53 Prozent der Teilnehmenden an, Baerbock habe sich besser geschlagen als erwartet. Über Laschet sagten dies 35 und über Scholz 27 Prozent. Schlechter als erwartet bewerteten 15 Prozent Scholz, 12 Prozent Laschet und 8 Prozent Baerbock. Die übrigen Prozentpunkte entfielen jeweils auf Menschen, die ihre Erwartungen erfüllt sahen.

Zudem gaben 47 Prozent der Befragten an, ihre Meinung über Baerbock habe sich durch das Triell verbessert. 26 Prozent sagten dies über Scholz und 25 Prozent über Laschet. Eine schlechtere Meinung hatten nach der Sendung 18 Prozent der Befragten über Laschet, 12 Prozent über Scholz und 8 Prozent über Baerbock.