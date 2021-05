Lockerungen der geltenden Corona-Auflagen werden für vollständig Geimpfte immer wahrscheinlicher. Vizekanzler Olaf Scholz erwartet, dass ein entsprechender Vorschlag noch bis Ender nächster Woche beschlossen werden könnte. Dabei geht es unter anderem um die Aufhebung von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Im Ringen um einheitliche Erleichterungen für vollständig Geimpfte in der Corona-Pandemie hat Vizekanzler Olaf Scholz eine schnelle Klärung in Aussicht gestellt. Er halte es für realistisch, dass die geplante Verordnung am Mittwoch ins Kabinett komme und noch bis Freitag die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erhalte, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Wir haben den Ehrgeiz, dass wir diese Zustimmung bekommen und für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger wäre das auch richtig."

Geimpfte und Genesene müssten von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen befreit werden, sagte Scholz weiter. "Wir haben ganz bewusst in das Infektionsschutzgesetz diese Verordnungsermächtigung reingeschrieben, weil wir wussten und wollten, dass wir davon Gebrauch machen. "In dem Augenblick, in dem feststehe, dass zweimal Geimpfte "keine große Ansteckungsgefahr mehr mit sich herumtragen", müsse es möglich sein, Beschränkungen aufzuheben, so Scholz.

Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD hatte zuvor einen Entwurf vorgelegt, über den sich die Bundesregierung bis "Anfang der Woche" intern abstimmen will. Er sieht unter anderem Erleichterungen bei Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen vor.

In mehreren Bundesländern gelten bereits erste Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene bei Corona-Vorgaben. Sie müssen etwa im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Auch die Quarantäne für Einreisende aus Corona-Risikogebieten kann entfallen.