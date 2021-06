Momentan sind rund deutsche 900 Soldaten an der UN-Mission Minusma in Mali beteiligt.

Am Morgen wird eine Patrouille deutscher UN-Soldaten in Mali Ziel eines Selbstmordattentäters. Dessen Autobombe verletzt 13 Menschen, drei von ihnen schwer. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt nun Prioritäten und blendet größere Fragen zunächst aus.

Nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Blauhelme in Mali wird ein schwer verletzter deutscher Soldat noch operiert. Zwei weitere Schwerverletzte seien in einem stabilen Zustand, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Bonn. Sie bestätigte frühere Informationen, wonach insgesamt zwölf Deutsche und ein weiterer UN-Soldat aus einem anderen Land verwundet wurden.

Es gehe jetzt darum, "alle Verletzten bestmöglich zu versorgen", sagte die CDU-Politikerin. Zudem arbeite man daran, alle Soldaten, die sich noch am Anschlagsort etwa 180 Kilometer nordöstlich des Feldlagers Camp Castor aufhielten, so schnell wie möglich sicher nach Gao zu bringen. "Die Rettungskette, so wie wir sie vor Ort aufgebaut hatten, hat gegriffen. Und alle Verwundeten wurden mit Hubschraubern aus dem betreffenden Bereich evakuiert", sagte sie. Der militärische Einsatz sei noch nicht beendet.

Ein Selbstmordattentäter hatte am Morgen um 8.28 MEZ eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen. Er zündete eine Autobombe gegen die noch stehenden Fahrzeuge und ihre Besatzungen, wie es aus dem Militär hieß. Es würden bereits Vorkehrungen für den Rücktransport der Verwundeten getroffen, sagte Kramp-Karrenbauer. Bereits morgen früh könne ein entsprechender Flug starten. Weitere Details über die möglichen Hintergründe des Anschlags und die Folgen für den Einsatz in Mali wollte die Verteidigungsministerin zunächst nicht nennen. Es gehe nun zunächst darum, die Betroffenen und deren Angehörigen zu unterstützen.

"Mali vom Fluch des Terrorismus befreien"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte unterdessen bestürzt auf das Attentat. "Die Nachricht von dem hinterhältigen Selbstmordanschlag auf Soldaten in Mali hat mich erschüttert", erklärte das Staatsoberhaupt. "Dabei wurden mehrere Soldaten der Bundeswehr verletzt, teilweise schwer. Ihnen wünsche ich von Herzen baldige und gute Genesung." In Gedanken sei er auch bei den Angehörigen und Familien.

Steinmeier dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihren gefährlichen Einsatz, bei dem sie jeden Tag in Erfüllung ihrer Pflichten Leib und Leben riskierten. Einen Dank richtete er auch an die Einsatzkräfte, auch in den französischen und chinesischen Sanitätseinrichtungen, die ihren Kameraden nun in diesen schwierigen Stunden zur Seite stünden.

Außenminister Heiko Maas wertete das Attentat als Beleg dafür, wie wichtig der Kampf gegen den Terror sei. "Ich verurteile diesen feigen Anschlag gegen die Soldatinnen und Soldaten, die mit ihrem Einsatz als Blauhelme den Frieden in Mali sichern helfen und die leidgeprüfte Zivilbevölkerung dort unterstützen sollen", erklärte er. "Der heutige hinterhältige Anschlag unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns den Terroristen entgegenstellen. Mali und der Sahel müssen vom Fluch des Terrorismus befreit werden."

Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1100 Männern und Frauen aus Deutschland. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor am Rande von Gao stationiert. Der Einsatz soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. 2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako zurück. Auch organisierte Kriminalität und grenzübergreifender Schmuggel sind ein Problem in der Region, über die Migrationsrouten nach Nordafrika und weiter Richtung Europa laufen.