Selenskyj bedankte sich bei Scholz und "allen unseren Freunden" in Deutschland.

14 moderne Leopard-Panzer sagt Deutschland der Ukraine zu. Für die "wichtige und rechtzeitige Entscheidung" sei er "aufrichtig dankbar", twittert Präsident Selenskyj nach einem Telefonat mit Kanzler Scholz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz und Deutschland für die zugesagte Lieferung von Kampfpanzern gedankt. "Deutsche Kampfpanzer, eine erweiterte Rüstungsunterstützung und Ausbildungsmissionen und grünes Licht für die Lieferung ähnlicher Waffen durch Partnerstaaten", fasste der 45-Jährige den Inhalt eines Telefonats mit Scholz zusammen. Die Ukraine sei dem Kanzler und allen Freunden der Ukraine in Deutschland für diese "wichtige und rechtzeitige Entscheidung" aufrichtig dankbar, schrieb er auf Twitter.

In Berlin erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, zu dem Gespräch: "Der Bundeskanzler bekräftigte die unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine im Angesicht der Aggression der Russischen Föderation und kündigte an, dass Deutschland die militärische Unterstützung für die Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern weiter verstärken wird." Selenskyj habe dem Bundeskanzler für die deutsche Unterstützung gedankt, erklärte Hebestreit weiter.

Kurz vor Selenskyj hatte sich auch der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow erfreut über die Zusage gezeigt. "Leoparden sehen gut aus in der Ukraine", schrieb er bei Twitter und dankte Scholz, dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und allen weiteren Unterstützern aus Deutschland. Die Bundesregierung hat der Ukraine 14 moderne Leopard-Panzer aus deutschen Beständen in Aussicht gestellt und auch die Lieferung aus anderen Staaten, etwa Polen und Finnland, erlaubt. Die ersten Panzer kann Deutschland nach Einschätzung von Pistorius in drei Monaten zur Verfügung stellen.