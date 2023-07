Seit über sieben Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive, mit der die Streitkräfte besetzte Gebiete befreien wollen. Im Dorf Staromajorske im Südosten des Landes gelingt dies nach Angaben aus Kiew. Und auch in der Region um Bachmut soll es kleinere Erfolge geben.

Die Ukraine hat die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes gemeldet. "Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Dazu veröffentlichte er ein Video, das in dem Ort im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer.

Auch im östlichen Gebiet Donezk südlich der russisch besetzten Stadt Bachmut soll die Ukraine Geländegewinne erzielt haben. "Wir bewegen uns schrittweise voran", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. Schwerpunkte der harten Kämpfe seien die Ortschaften Klischtschijiwka, Kurdjumiwka und Andrijiwka.

Im Generalstabsbericht war am Abend von abgewehrten russischen Angriffen südlich von Klischtschijiwka und russischen Bombardements bei Kurdjumiwka die Rede. Maljar zufolge wurden auch russische Gegenangriffe nördlich von Bachmut abgewehrt. Gescheiterte russische Angriffe habe es ebenfalls in den Abschnitten Kupjansk an der Grenze zum Charkiwer Gebiet und Lyman an der Grenze zum Luhansker Gebiet gegeben.

Blogger: Ukraine gelingt Überwindung von "grauer Zone"

Russlands Präsident Wladimir Putin behauptete hingegen, die ukrainischen Streitkräfte hätten trotz verstärkter Angriffe in den vergangenen Tagen keine Erfolge erzielt. "Alle Versuche der Gegenoffensive wurden gestoppt, der Feind mit großen Verlusten zurückgeworfen", sagte Putin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Rande des russischen Afrika-Gipfels in St. Petersburg. Putin behauptet immer wieder, dass die Ukrainer mit ihrer Offensive keinen Erfolg hätten und sie hohe Verluste erlitten.

Der Kreml-Chef bestätigte hingegen Berichte, wonach sich die ukrainischen Kampfhandlungen in den vergangenen Tagen deutlich intensivierten und die Ukraine für ihre Offensive Reserven eingesetzt hat. Zuvor hatten westliche Medien bereits berichtet, dass die Ukrainer ihre Angriffsbemühungen im Süden der Ukraine verstärkt hätten und nun zum Hauptschlag für die Befreiung der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ausholten.

Ähnliches hatten russische Militärblogger bereits vermutet. Danach sei es den Ukrainern nach fast zwei Monaten gelungen, bei Orichiw in Saporischschja die stark verminte sogenannte graue Zone bis zur ersten Verteidigungsstellung der Russen an der Siedlung Robotyne zu überwinden.