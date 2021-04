Bis Pfingsten wollen sich Laschet und Söder Zeit für die Beantwortung der Unions-Kanzlerfrage lassen. Einigen CDU-Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg geht das wohl nicht schnell genug. Sie ergreifen vorab das Wort - allerdings für den CSU-Chef. Ein Sonderweg mit Konsequenzen?

In der Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union haben sich einem Bericht zufolge sieben baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete gemeinsam für CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen. Dieser genieße in weiten Teilen der Bevölkerung großes Vertrauen und wäre deshalb "ein kraftvoller und aussichtsreicher Kanzlerkandidat für die gesamte Union", zitierten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" aus der gemeinsamen Erklärung.

"Der Vorsitzende der CDU trägt eine besondere Verantwortung für die gesamte Union in Deutschland", heißt es demnach in dem Papier. "Diese beinhaltet auch, dass persönliche Ambitionen für die Kanzlerkandidatur zurückgestellt werden müssen, wenn ersichtlich ist, dass jemand anderes eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung hat."

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner legen dem Bericht zufolge aber Wert darauf, dass ihr Vorstoß Armin Laschet in seiner Rolle als CDU-Vorsitzender nicht beschädigen soll. Auch sei der Vorstoß nicht als Spitze gegen den baden-württembergischen CDU-Landeschef Thomas Strobl zu verstehen, der sich jüngst klar für Laschet positioniert hatte.

Maag: Union könne nicht bis Pfingsten warten

Unterschreiben wurde die Erklärung laut den Zeitungen von den Abgeordneten Marc Biadacz, Michael Donth, Markus Grübel, Ronja Kemmer, Karin Maag, Matern von Marschall und Alexander Throm. Auch der Wahlkreiskandidat Yannick Bury sei daran beteiligt.

Maag sagte den Zeitungen, die Union könne nicht bis Pfingsten auf eine Entscheidung warten, die Kandidatur müsse "zeitnah" geregelt werden. Von Marschall sagte, er halte es für richtig, "dass es in der Bundestagsfraktion zu einer Meinungsbildung und Positionierung kommt". Die Fraktion und ihr Vorsitzender Ralph Brinkhaus sollten sich zutrauen, bei der Suche nach dem geeigneten Kandidaten "eine wichtige Rolle zu spielen".

Zuletzt hatten sich bereits mehrmals CDU-Bundestagsabgeordnete für Söder ausgesprochen. Söder und Laschet wollen die Frage der Kanzlerkandidatur vor Pfingsten klären.