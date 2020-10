Ende März begibt sich Bundeskanzlerin Merkel vorsorglich in Quarantäne - nun trifft es auch den Bundespräsidenten. Eine Kontaktperson ersten Grades ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bis sein Testergebnis vorliegt, bleibt Frank-Walter Steinmeier erst einmal in Quarantäne.

Nach dem positiven Corona-Test eines Personenschützers hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes mitteilte, hat sich das Staatsoberhaupt nun selbst einem Test unterzogen. Das erste Ergebnis liege aber noch nicht vor. Bei dem Personenschützer aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handele es sich um eine Kontaktperson ersten Grades.

Steinmeier wollte an diesem Sonntag eigentlich die Laudatio bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche halten. Preisträger ist der indische Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Nobelpreisträger Amartya Sen. Die Preisverleihung findet nach Angaben des Bundespräsidialamtes trotzdem statt, die Rede Steinmeiers soll von Schauspieler Burghart Klaußner verlesen werden. Wegen der Pandemie nimmt Sen die Auszeichnung nicht persönlich entgegen, sondern wird live aus den USA zugeschaltet.

Ende März hatte sich auch Kanzlerin Angela Merkel vorsorglich für knapp zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben, weil sie von einem Arzt geimpft worden war, bei dem kurz darauf eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. In dieser Zeit hatte sie drei Tests machen lassen, die jedoch alle negativ waren. Unterbrochen hatte sie ihre Regierungsarbeit während der Zeit zu Hause nicht. Per Telefon leitete sie Kabinettssitzungen und hielt Pressekonferenzen ab.

Ende September hatten sich auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Außenminister Heiko Maas vorübergehend isoliert. Altmaier ging vorsorglich in Quarantäne, weil ein Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv getestet worden war, der mit ihm bei einem Treffen des EU-Handelsministerrats in Berlin anwesend war. Bei Maas hatte sich ebenfalls einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert. Kürzlich ist er wohl erneut einer Infektion entgangen. Am Montag hatte Maas an einem Treffen mit seinem österreichischen Kollegen Alexander Schallenberg in Luxemburg teilgenommen. Möglicherweise war Schallenberg seiner Sprecherin zufolge bereits an diesem Tag mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben eines Sprechers hatte Maas jedoch "keinen nahen Kontakt" zu Schallenberg und wurde zuletzt negativ getestet.