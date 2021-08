Die Hauptstadt Kabul ist die letzte große Stadt Afghanistans, die nicht von den Taliban kontrolliert wird. Nun startet die radikalislamische Miliz ihren Angriff. Die Rettungsmission der Bundeswehr für ihre Ortskräfte startet erst morgen.

Nach der Eroberung von Dschalalabad haben die radikalislamischen Taliban ihren Angriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul gestartet. Wie das afghanische Innenministerium mitteilt, rückten die Kämpfer der Taliban von allen Seiten ein. Wenig später folgte laut der Nachrichtenagentur AFP die Absichtserklärung zu einer "friedlichen Übergabe" durch die Regierung. Kabul ist die letzte große Stadt des Landes, die noch nicht unter Kontrolle der islamistischen Miliz steht. Bewohner von Außenbezirkensagten, Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt.

Die Sicherheit der Stadt sei garantiert, sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal in einem Video. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel friedlich erfolge. Mirsakwal rief die Menschen dazu auf, keiner Propaganda anheimzufallen. "Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher", erklärte er. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt. Kurz zuvor hatte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der BBC gesagt, er könne bestätigen, dass es Gespräche mit dem Präsidentenpalast über eine friedliche Machtübernahme gebe. Der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, organisiere diese.

Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen. Es sei bekannt, dass sich der Präsident Aschraf Ghani mit heimischen Politikern getroffen habe und ihnen die Verantwortung übertragen habe, eine autoritative Delegation aufzustellen, die am Montag nach Doha reisen solle, um mit den Taliban eine Einigung über die Afghanistan-Frage zu erzielen. Die Sicherheit von Kabul werde aufrechterhalten, bis eine Einigung erzielt wird, sagte er. Ein Nato-Vertreter sagte, dass mehrere EU-Mitarbeiter an einen sicheren Ort in Kabul gebracht worden seien.

Zuvor hatten die Taliban Dschalalabad kampflos erobert, der Gouverneur der Hauptstadt der Provinz Nangarhar ergab sich einem afghanischen Behördenvertreter zufolge. Es sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen. Auch Masar-i-Scharif wird seit kurzem von den Taliban kontrolliert.

Mit dem Vorrücken auf Kabul steigt auch die Gefahr für Ortskräfte der Bundeswehr, die Vergeltung fürchten müssen. Die Bundesregierung hat nach Informationen von ntv gestern über eine Rettungsaktion beraten, um Deutsche und Helfer in Sicherheit zu bringen. Wie die "Bild" heute berichtet, sollen am morgigen Montag Militärtransporter des Typs A400M nach Kabul fliegen. Insgesamt soll es bei der Aktion um bis zu 10.000 Personen gehen.

Seehofer bezeichnet Afghanistan-Einsatz als "gescheitert"

Sie haben im Laufe der letzten Jahre unter anderem für die Bundeswehr, das Auswärtige Amt, die Entwicklungshilfe oder andere deutsche Organisationen gearbeitet und müssen nun um ihr Leben fürchten: Die rasch auf Kabul vorrückenden Taliban haben ihnen als "Kollaborateuren" Rache geschworen. Erste Helfer, auch deutscher Medien, wurden bereits ermordet.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer erklärt den Einsatz der Bundeswehr inzwischen für gescheitert. "Das große Ziel war es, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern und Stabilität ins Land zu bringen. Heute muss man leider festhalten: Das ist gescheitert." Der Minister fügte im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" hinzu: "Das trifft mich auch menschlich sehr."

Trotz dieses Befunds verteidigte Seehofer die Entscheidung für den Einsatz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. "Es gibt in der Außenpolitik Entwicklungen, die scheitern - trotz bester Motivation", sagt er. "Die Motivation für den Einsatz in Afghanistan war damals berechtigt." Einer der wichtigsten Gründe sei die "Bündnistreue gegenüber den Amerikanern" gewesen. "Aber im Ergebnis ist der langfristige Einsatz nach 20 Jahren relativer Stabilität gescheitert", sagte Seehofer.