Die European Green Deal ist beschlossene Sache. Die EU-Kommission macht den Weg für das Klimagesetz frei. Noch bevor dessen Inhalte offiziell bekannt sind, hagelt es Kritik von Umweltschützern wie Greta Thunberg und aus der Industrie.

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat das EU-Klimagesetz als "Kapitulation" vor der Herausforderung der globalen Erwärmung kritisiert. Die mit dem Gesetz geplante Festlegung auf ein "klimaneutrales" Europa bis 2050 sei eine Scheinlösung, schrieb Thunberg gemeinsam mit anderen Aktivisten in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Tatsächlich nötig sei sofortiges Handeln.

Die Kommission präsentiert im Laufe des Tages den inzwischen beschlossenen Gesetzentwurf zum European Green Deal und hat Thunberg zur Sitzung der Kommissare eingeladen. In dem Paket sei verankert, dass die Gemeinschaft bis 2050 klimaneutral sein müsse, twitterte Reform-Kommissarin Elisa Ferreira. Laut einem Gesetzentwurf, der Reuters vorliegt, ist darüber hinaus vorgesehen, dass die EU ihr Ziel für 2030 verschärft. Derzeit besagt es noch, dass rund 40 Prozent weniger Treibhausgase produziert werden sollen als 1990. Nun will die Kommission eine Vorgabe von 50 bis 55 Prozent genauer analysieren.

Dies hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits im Rahmen ihres "Green Deal" vorgeschlagen. Ab 2030 will die Kommission laut Entwurf selbstständig in Schritten von fünf Jahren ihre Ziele überprüfen und anpassen, um 2050 dann klimaneutral zu sein. Sie richtet sich damit nach dem auch im Weltklimavertrag beschlossenen Vorgehen. Der Gesetzesvorschlag muss noch von EU-Parlament sowie den Mitgliedsstaaten gebilligt werden.

"Das muss sich in dieser Minute ändern"

Vor der Bekanntgabe des offiziellen Entwurfs las die 17-jährige Thunberg den EU-Politikern in drastischen Worten die Leviten. Ein Klimagesetz, das nicht streng auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf einem gerechten Interessenausgleich zwischen Arm und Reich in der Welt basiere, schade mehr als es nütze, heißt es in dem offenen Brief.

Entscheidend sei, dass für einen Stopp der globalen Erwärmung bei 1,5 Grad weltweit höchstens noch 340 Gigatonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen dürften - das sogenannte globale CO2-Budget. Gehe es weiter wie bisher, reiche dies nur noch für acht Jahre. Drastische Gegenmaßnahmen müssten sofort beginnen.

Das CO2-Budget werde völlig ignoriert, heißt es weiter. "Das muss sich in dieser Minute ändern." Sich auf die Zielmarke 2050 zu konzentrieren, bedeute aufzugeben. "Wir brauchen nicht nur Ziele für 2030 oder 2050", schrieb Thunberg. "Wir brauchen sie vor allem für 2020 und jeden Monat und jedes Jahr, das nun folgt."

Auch Greenpeace reihte sich in den Reigen der Kritiker ein - wählte allerdings einen anderen Adressaten. Die Umweltschützer prangerten insbesondere Deutschland als Bremser beim Klimaschutz in der Europäischen Union an. Die Bundesregierung müsse endlich ihre "unwürdige Zurückhaltung" aufgeben und eine deutliche Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 mittragen, forderte Klimaexperte Andree Böhling.

Deutsche Industrie kritisiert bloßes "Wunschdenken"

Die Verschärfung dieses kurzfristigen Ziels ist in der EU umstritten, weil rasch spürbar härtere Auflagen für Industrie, Energieversorger, Landwirtschaft und privaten Haushalte nötig würden. Deutschland hat bislang keine Position, auch weil sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Umweltministerin Svenja Schulze uneins sind. "Die Bundesregierung droht die EU beim Klimaschutz mit ihrer Halbherzigkeit zu infizieren", meinte Böhling. "Wenn Ursula von der Leyen hehre Fernziele für 2050 verspricht, ohne dafür die notwendigen Schritte und Maßnahmen zu benennen, bleibt Europa ein Statist im Kampf gegen die globale Klimakrise."

Die deutsche Industrie monierte dagegen, das EU-Klimagesetz sei bloßes "Wunschdenken". Vertreter warnten vor einem Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) sagte, dass sein Verband "besorgt" sei. "Es bleibt völlig offen, ob und mit welchen Instrumenten weitere Zielverschärfungen überhaupt erreicht werden könnten. Bloße Zielformulierungen bleiben Wunschdenken, wenn keine konkreten Instrumente genannt und die Folgen nicht gründlich abgeschätzt werden", so Lösch. "Das erzeugt Frustration und Investitionsunsicherheit wo eigentlich massive Investitionen notwendig wären."