Sein Twitter-Konto ist immer noch gesperrt, deshalb will Trump nun eine Medien an den Start bringen.

Jahrelang hält Donald Trump seiner Anhängerschaft via Twitter bei Laune, wichtige Entscheidungen verkündet er ebenfalls bevorzugt über die Plattform. Nach der Sperrung seines Accounts wird spekuliert, er werde ein eigenes Netzwerk aufbauen. Jetzt scheint es so weit zu sein.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Pläne für ein eigenes Online-Netzwerk vorgestellt. Die Plattform "TRUTH Social" werde im November als Testversion an den Start gehen, "um der Tyrannei von Big Tech die Stirn zu bieten", erklärte Trump am Mittwoch. Während die Beta-Version nur auf Einladung zugänglich ist, soll die reguläre App Anfang 2022 starten.

Große Online-Netzwerke wie Twitter und Facebook hatten den Ex-Präsidenten Anfang des Jahres von ihren Plattformen verbannt. Anfang Oktober reichte er Klage gegen Twitter ein, um eine Aufhebung seiner Kontosperrung zu erwirken. "Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine große Präsenz auf Twitter haben, aber euer amerikanischer Lieblingspräsident wurde zum Schweigen gebracht", führte Trump aus. "Das ist inakzeptabel."

Er habe deshalb das Unternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG) gegründet. Neben dem Online-Netzwerk soll TMTG auch einen Videodienst an den Start bringen, der sich auf politisch nicht korrekte Unterhaltungsformate konzentrieren werde. Trump war während seiner Amtszeit in den Online-Netzwerken höchst aktiv, insbesondere auf Twitter. Kritiker werfen ihm vor, mit seinen Äußerungen die Erstürmung des Kapitols während der förmlichen Bestätigung des Wahlsiegs von Trumps Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, am 6. Januar provoziert zu haben. Die wichtigsten Online-Netzwerke blockierten daraufhin seine Profile.

Eine Zeit lang versuchte der Ex-Präsident seine Anhängerschaft über einen eigenen Micro-Blog bei Laune zu halten. Auf einem Unterbereich seiner Website gab es unter dem Titel "From the Desk of Donald J. Trump" ("Vom Schreibtisch von Donald J- Trump") kurze Beiträge und Pressemitteilungen zu lesen. Das Projekt wurde allerdings nach wenigen Wochen wieder eingestellt.