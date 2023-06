Die Ukraine kann sich in ihrem Abwehrkampf offenbar weiter auf Hilfe aus Tschechien verlassen. Prag hat nach eigenen Angaben erneut zahlreiche Panzer an Kiew geliefert. Hinzu kämen auch Artilleriemunition und weitere Materialien.

Der NATO-Partner Tschechien setzt seine Lieferungen schwerer Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine fort. Von Januar bis Mai dieses Jahres seien 24 Panzer, 76 Schützenpanzer und 16 Flugabwehr-Fahrzeuge an Kiew übergeben worden, sagte Ministerpräsident Petr Fiala in Prag.

Hinzu kämen 57.000 Schuss Artilleriemunition sowie weitere Materialien wie Ersatzteile und Schutzausrüstung gegen atomare, biologische und chemische Gefahren. Die Ukraine kämpfe für die Sicherheit ganz Europas, betonte der liberalkonservative Regierungschef. Tschechien will seine eigene Armee in den nächsten Jahren umfassend modernisieren.

Unter anderem erwirbt das Land mit rund 10,5 Millionen Einwohnern 246 Schützenpanzer CV90 des britischen Rüstungskonzerns BAE Systems. Tschechien hat sich gesetzlich verpflichtet, vom kommenden Jahr an mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben aufzuwenden.