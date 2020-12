UN fordern "Klima-Notstand" in allen Ländern

Fünf Jahre nach Paris-Abkommen UN fordern "Klima-Notstand" in allen Ländern

Klima-Aktivisten forderten am Freitag, Maßnahmen für das 1,5-Grad-Ziel zu ergreifen, das in Paris beschlossen wurde.

Vor einem "katastrophalen Temperaturanstieg" warnt UN-Generalsekretär Guterres. Auf dem digitalen Klimagipfel fordert er alle Länder auf, den "Klima-Notstand" auszurufen. Zudem mahnt er Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen ein. Ambitioniert äußert sich der künftige US-Präsident Biden.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Staats- und Regierungschefs aufgerufen, in ihren Ländern den "Klima-Notstand" auszurufen. "Wenn wir den Kurs nicht ändern, könnten wir auf einen katastrophalen Temperaturanstieg von mehr als drei Grad in diesem Jahrhundert zusteuern", sagte er zum Auftakt des virtuellen UN-Klimagipfels. Deshalb müsse der "Klima-Notstand" verhängt werden, "bis Klimaneutralität erreicht ist".

Viele Städte, Regionen und Staaten haben schon den Klimanotfall oder auch -notstand ausgerufen. Das Europaparlament hat ihn im November 2019 für die ganze EU erklärt. In aller Regel ist das ein symbolischer Akt, der die Dringlichkeit der Klimakrise unterstreicht.

Die Regierungen müssten zudem ihre Zusagen zur Verringerung der CO2-Emissionen einlösen, forderte der UN-Generalsekretär. "Jedes Land, jede Stadt, jede Finanzinstitution und jedes Unternehmen muss Pläne verabschieden, damit die Emissionen bis 2050 netto bei null liegen", sagte er. Schon heute müsse durch "klare, kurzfristige Ziele" mit der Umsetzung begonnen werden.

Der UN-Klimagipfel wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie virtuell abgehalten. Die Konferenz findet fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens statt. Die seitdem gemachten Zusagen reichen bei weitem nicht aus, um das selbst gesteckte Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu erreichen.

Biden unterstreicht Klimaambitionen

Bis Ende des Jahres müssen die Länder nun neue Pläne vorlegen. Bisher haben das erst etwa 20 Länder getan. Die EU verpflichtete sich am Freitag, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren. Beobachter rechnen damit, dass mehr als 75 Staats- und Regierungschefs auf dem Klimagipfel neue Klimaziele ankündigen werden. Zudem werden Hilfszusagen für die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder erwartet.

Derweil versprach der gewählte US-Präsident Joe Biden erneut eine Rückkehr seines Landes zum Klimaabkommen. "Die Vereinigten Staaten werden dem Pariser Abkommen am ersten Tag meiner Präsidentschaft wieder beitreten", teilte Biden mit. Er bekräftigte, er wolle in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit einen Klimagipfel der wichtigen Wirtschaftsmächte einberufen. Seine Regierung werde die Klimaziele der USA verschärfen und das Land auf einen Weg bringen, wonach der Treibhausgas-Ausstoß bis spätestens 2050 unterm Strich auf Null gebracht werde. Biden kündigte an, dabei auf junge "Aktivisten" zu hören und mit diesen zusammenzuarbeiten.

Biden wird am 20. Januar vereidigt. Er folgt auf US-Präsident Donald Trump, der die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückzog. Biden hat angekündigt, den früheren US-Außenminister John Kerry zum Klima-Sonderbeauftragten im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses zu ernennen. Der künftige Präsident will, dass die USA eine globale Führungsrolle beim Kampf gegen die Erderwärmung übernehmen.