Noch ist die Ursache unklar: Als ein US-Kampfjet auf einem Flugzeugträger im Südchinesischen Meer landen will, kommt es zu einem Unglück. Der Jet stürzt ab, der Pilot kann sich per Schleudersitz noch retten. An Deck werden mehrere Seeleute verletzt.

Beim Absturz eines F-35-Kampfjets während eines Landeversuchs auf einem US-Flugzeugträger im Südchinesischen Meer sind mindestens sieben Seeleute verletzt worden. Drei seien nach dem "Unglück" ins Krankenhaus nach Manila auf den Philippinen gebracht worden, teilte die US-Navy mit. Ihr Zustand war demnach stabil.

Die vier weiteren Verletzten wurden noch an Bord des Flugzeugträgers "USS Carl Vinson" medizinisch versorgt. Drei von ihnen wurden inzwischen entlassen. Der Pilot des Jets vom Typ F-35C konnte sich dem Bericht zufolge per Schleudersitz retten und wurde von einem militärischen Helikopter geborgen. Er soll sich in stabilem Zustand befinden.

Ein Sprecher der 7. Marineflotte in Japan nannte den Aufprall auf das Flugdeck "oberflächlich". Das Kriegsschiff und sein Luftgeschwader hätten den normalen Betrieb wieder aufgenommen. Die Unglücksursache wird noch ermittelt.

Der Absturz ist der erste für eine F-35C, eine Variante des einmotorigen Stealth-Jägers der US-Marine, die für den Einsatz auf Flugzeugträgern entwickelt wurde. Versionen der F-35 werden auch von US-Verbündeten und Partnern geflogen, darunter Japan, Südkorea, Großbritannien, Australien, Italien, Norwegen, die Niederlande und Israel.