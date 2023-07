USA ziehen Konsequenz aus Wagner-Einsatz in Mali

Von Russland erhofft sich das in Mali regierende Militär Hilfe gegen Islamisten.

Die in Mali regierende Militärjunta steht Moskau nah und kooperiert mit der russischen Wagner-Gruppe. Laut US-Angaben ist die Zahl der toten Zivilisten um knapp 300 Prozent gestiegen, seit die Söldner-Gruppe in dem westafrikanischen Land operiert. Nun zieht Washington Konsequenzen.

Die USA haben Sanktionen gegen ranghohe Politiker in Mali wegen der Unterstützung von Söldnern der russischen Militärgruppe Wagner verhängt. Die Maßnahmen wie das Einfrieren jeglicher Vermögen trafen unter anderem Verteidigungsminister Sadio Camara. Dieser sei zusammen mit anderen Funktionären an der Unterstützung der Söldner beteiligt.

Die US-Regierung rechtfertigte die Sanktionen damit, dass die Zahl der zivilen Todesopfer in dem westafrikanischen Land seit Beginn der Kooperation der malischen Regierung mit Wagner um 278 Prozent gestiegen sei. "Viele Todesfälle waren das Ergebnis von Einsätzen der malischen Streitkräfte zusammen mit Mitgliedern der Wagner-Gruppe."

In Mali regiert eine Militärjunta unter Oberst Assimi Goïta. Das Militär hatte 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht in dem Sahelstaat mit rund 23 Millionen Einwohnern übernommen und wandte sich Russland zu, von dem es sich robustere Hilfe gegen Islamisten versprach. Während die Militärjunta nur von Ausbildern spricht, sind Schätzungen zufolge bis zu 2000 russische Wagner-Söldner im Land aktiv. Zuletzt hatte die malische Regierung zudem den Abzug der UN-Friedensmission Minusma aus dem Land gefordert. Die dort im Einsatz befindlichen deutschen Soldaten wollen bis Jahresende abziehen.