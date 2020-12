Herrschen in Sachsen ab kommender Woche wieder Zustände wie im Frühjahr? Einem Medienbericht zufolge könnten die Vorwarnungen von Ministerpräsident Michael Kretschmer schon in wenigen Tagen in Form eines härteren Lockdowns umgesetzt werden.

In Sachsen könnte es nach Medienberichten von der kommenden Woche an strengere Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie geben. Unter Berufung auf Regierungskreise berichtet die "Bild"-Zeitung, es werde diskutiert, Geschäfte vom kommenden Montag an (14. Dezember) zu schließen. Nur lebensnotwendige Läden sollen - wie im Frühjahr - offen bleiben. Welche das neben Lebensmittel-Geschäften genau sind, sei noch unklar.

Sachsens Regierungssprecher Ralph Schreiber konnte den Bericht am Abend nicht bestätigen. Er verwies darauf, dass das Kabinett am Dienstag zu den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen tagen wolle. Dann sollen Eckpunkte für weitere Maßnahmen und auch eine Zeitschiene festgelegt werden, sagte Schreiber. Dies könne dann von den parlamentarischen Gremien beraten werden. Dann könnte am Freitag eine Sondersitzung des Kabinetts einen Beschluss fassen. Auch die in Chemnitz erscheinende "Freie Presse" berichtete am Abend online, dass die verschärften Maßnahmen kommende Woche beginnen und bis zum 10. Januar dauern sollen.

Der genaue Start sei unklar, schreibt das Blatt, der 14. Dezember gelte als möglicher Termin. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte heute nach einem Gespräch mit Vertretern von Industrie und Handwerk härtere Schutzmaßnahmen angekündigt, aber noch keine Details nennen wollen. Er sagte, zusätzliche Maßnahmen seien erforderlich, deswegen werde es sie auch geben.