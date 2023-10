Das Militär drängt nach eigenen Angaben die nach Israel eingedrungene Terroristen weitgehend zurück und bringt die meisten Orte nahe des Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle. Gleichzeitig gelingt es der Hamas aber offenbar, neue Kämpfer auf israelisches Staatsgebiet zu bringen.

Aus dem Gazastreifen sind offenbar erneut palästinensische Terroristen nach Israel eingedrungen. Wie mehrere israelische Medien berichten, lieferten sich bewaffnete Palästinenser im Kibbutz Magen nahe der Gaza-Grenze heftige Gefechte mit israelischen Sicherheitskräften. Ein Hamas-Sprecher erklärte, Kämpfer der islamistischen Gruppe seien in der Nacht und am Morgen an mehreren Orten erfolgreich nach Israel eingesickert und hätten die "Kräfte im Feld verstärkt." Er nannte unter anderem die Orte und Kibbutzim Sufa, Holit und Yatid.

Zuvor hatte das israelische Militär erklärt, die meisten der zwischenzeitlich von Hamas-Kämpfern kontrollierten Gebiete wieder befreit zu haben. Demnach sei auch die Grenze zum Gazastreifen, über die am Vortag Hunderte Hamas-Anhänger nach Israel eingedrungen waren, wieder unter israelischer Kontrolle. Die Kämpfe seien aber noch nicht beendet. Das Militär vereitelte in der Nacht Versuche, bewaffneter Palästinenser über das Mittelmeer von Gaza nach Israel einzudringen. Weiterhin seien auch israelische Geiseln in Händen palästinensischer Terroristen, erklärte ein Armeesprecher am Vormittag.

Die Kämpfe "zur Befreiung von Geiseln" dauerten an, sagte der Armeesprecher. "Zehntausende Soldaten" seien in dem Gebiet rund um den Gazastreifen im Einsatz. "Wir werden jede einzelne Gemeinde erreichen, bis wir jeden Terroristen in Israel getötet haben", betonte Hagari. Israelische Medien berichteten, in den Orten Beeri und Ofakim seien mehrere Geiseln befreit worden. Die israelische Armee lehnte einen Kommentar zu den einzelnen Berichten zunächst ab. Der Armeesprecher kündigte die Evakuierung aller Israelis aus Gebieten nahe des Gazastreifens an. "Unsere Mission in den nächsten 24 Stunden ist es, alle Einwohner rund um Gaza zu evakuieren.

Laut Armeesprecher lieferten sich israelische Soldaten und Angreifer aus dem Gazastreifen unter anderem in dem Ort Kfar Asa die Nacht hindurch Gefechte. Berichten zufolge leisteten auch in den Orten Jatid, Kissufim, Beeri, Sderot, Jad Mordechai und Ofakim Terroristen den israelischen Sicherheitskräften am Sonntagmorgen noch Widerstand. "Hunderte Terroristen" seien erschossen und Dutzende weitere gefangen genommen worden. Die Armee habe seit Samstag rund 500 Hamas-Ziele angegriffen, darunter die "militärische Infrastruktur, Wohnhäuser von Kommandeuren und Symbole des Hamas-Regimes", sagte der Armeesprecher.