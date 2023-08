In den vergangenen Wochen hat die Ukraine Moskau immer wieder mit Drohnen angegriffen, erst vor wenigen Tagen wurde dabei das Moscow International Business Centre beschädigt.

Russland meldet die Abwehr von zwei Drohnen aus der Ukraine. Die Trümmer hätten jedoch ein Wohnhaus beschädigt und mindestens zwei Menschen verletzt. Zeitweise seien zudem zwei Flughäfen der Metropolregion geschlossen worden.

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine flugzeugartige Drohne sei im Westen der Stadt über dem Landkreis Istra abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Herabstürzende Trümmer hätten einen Mann und eine Frau verletzt, schrieb der Gouverneur des Gebiets Moskau, Andrej Worobjow, auf Telegram. An einigen Häusern seien Fensterscheiben geborsten. Eine weitere Drohne wurde nach Militärangaben ebenfalls westlich von Moskau im Kreis Rusa durch elektronisches Stören zum Absturz gebracht.

Wegen der Gefahr in der Luft ließen die Flughäfen Wnukowo im Südwesten von Moskau und Domodedowo im Süden zeitweise keine Starts und Landungen zu, wie russische Agenturen meldeten. Etwa 50 Flüge wurden umgeleitet oder verspäteten sich. Die Ukraine hat in ihrer Abwehr der russischen Invasion in den vergangenen Wochen mehrfach Drohnen nach Moskau fliegen lassen. Sie beschädigten unter anderem Wolkenkratzer im modernen Geschäftsviertel Moskwa-City.

Im Großraum Moskau leben fast 22 Millionen Menschen. Russische Behördenvertreter haben wiederholt gewarnt, dass ukrainische Drohnen in dem Gebiet zu einer Katastrophe führen könnten. Russland hat die Ukraine Ende Februar 2022 überfallen, hält weite Teile des Landes im Osten und Süden besetzt und greift das Nachbarland regelmäßig mit Drohnen, Raketen und Artillerie an.