Contra Atomausstieg am Samstag

Contra Atomausstieg am Samstag Atom-Aus ist Sieg grüner Ideologie über Vernunft Ein Kommentar von Nikolaus Blome

Der frühere Bundesumweltminister Trittin ist mit dem Atomausstieg endlich am Ziel.

Bei so viel ideologischer Verblendung kann man nur mit dem Kopf schütteln: Deutschland schaltet inmitten der Energiekrise drei funktionierende Kraftwerke ab. Eine sichere Stromversorgung und die Reduktion vor Treibhausgasen werden leichtfertig aus der Hand gegeben - für einen Triumph der grünen Minderheit.

Mitten in einer weltweiten Energiekrise eine versorgungssichere, heimische Energiequelle abzuschalten, darauf muss man erst einmal kommen. Jeden Tag mehr Klimaschutz zu fordern, aber drei Atomkraftwerke zu schließen, die kein klimaschädliches CO2 ausstoßen - das ist mehr. Das ist ein Versuch, die Leute für dumm zu verkaufen.

Bejubelt wird das Ende der Atomkraft in Deutschland zuvorderst von den Grünen. Das liegt an ihrer Geschichte als Bewegung und Partei. Wurzeln und Wachstum der Grünen lagen lange Zeit allein in der Ablehnung der Atomenergie und im Klimaschutz. Da aber Atomenergie dem Klimaschutz eher hilft als schadet, war das seit jeher ein Widerspruch. Die Energiekrise nach Kriegsbeginn macht ihn noch krasser. Trotzdem siegt jetzt grüne Ideologietradition über gesellschaftliche Vernunft.

Kein verändertes Risiko

Und so liegt es auf der Hand, dass mindestens die drei Atomkraftwerke länger laufen sollten. Ihr Wert, ihr Nutzen hat sich drastisch erhöht seit Beginn des Krieges und des Energienotstandes, der auch die (Strom-)Preise explodieren ließ. Das Risiko ihres Weiterbetriebs hat sich hingegen nicht nennenswert verändert, ein Endlager für den Müll aus fünf Jahrzehnten wird weiter gesucht.

Lange Zeit gab es eine Mehrheit gegen die Nutzung der Atomkraft. Vor allem die Grünen wurden nicht müde, damit zu argumentieren, bis die meisten anderen Parteien einschwenkten. Vermutlich wegen der so drastisch veränderten Lage gibt es jetzt jedoch eine Mehrheit für den Weiterbetrieb, aber die soll nichts zu sagen haben. Auch das passt nicht zusammen.

Ein Armutszeugnis für die gesamte Ampel

Den Vormarsch von Sonne, Wind und Wasser als saubere Energieversorgung für Deutschland wird nichts aufhalten. Er wäre nicht einmal gebremst, würden ein paar deutsche Atomkraftwerke länger laufen. Diese Gefahr an die Wand zu malen, ist lächerlich, von Neubauten ist ja nicht die Rede.

Deutschland verpasst eine pragmatische Lösung und mauert ohne Not eine Tür zu, die man im nächsten Herbst und Winter womöglich dringend braucht. Verantwortlich sind vor allem die Grünen in der Regierung. Doch FDP und SPD samt Kanzler schauen wie ermattet zu, auch das ist ein Armutszeugnis. Den Preis zahlen wir alle.